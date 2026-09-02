第三次市長參選登記出包 高嘉瑜忘了帶沈伯洋Dress code西裝外套

民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北隊小雞議員參選人赴選委會登記，更Dress code淺色牛仔褲、白色內襯加上米色NET西裝外套，不過現場也發生插曲，北市議員參選人高嘉瑜不僅遲到，還忘記帶西裝外套，好在開始前助理即時送到，才避免選舉登記場合第三次出狀況。

沈伯洋今天上午與台北隊議員參選人共同到北市選委會，而衣服也有巧思包含淺色牛仔褲、白色內襯加上米色西裝外套，而外套也是統一與台灣在地品牌NET訂製，就連蔡英文到場都直呼，「第一次看到那麼整齊。」

不過今天現場也出現插曲，原先議員約定上午8時30分到場，議員參選人高嘉瑜不僅遲到逾半小時，還沒有遵守Dress code約定，穿米色無袖短T到場，聲稱自己忘記帶，助理正在送上來路上，一度先跟媒體記者借西裝外套，不過助理在蔡英文到來前趕到，也讓高趕忙換上統一白T，現場直擊，高忘記帶還被吳思瑤等人唸了幾句。

事實上，這也並非第一次在高嘉瑜在市長登記場合出包，2018年陪同時任民進黨籍市長參選人姚文智登記參選在背後翻白眼，甚至自稱是「眼球運動」；2022年陳時中登記時就把應援牌反舉，被陳時中幕僚當場糾正，然後還提前離場，這次選舉登記場合出包已是第三次。