吳秀華完成台東縣長登記 饒慶鈴黃健庭同台「交棒」300人冒雨相挺

2026台東縣長選戰倒數，國民黨縣長參選人、議長吳秀華今天下午冒雨前往縣府完成登記，現場包括縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭、市長陳銘風、立委黃建賓、黃仁，以及多位鄉鎮長、議員、競選團隊成員與支持者到場相挺，現場湧入超過300人，不畏風雨高喊口號，展現藍營整合氣勢。

吳秀華致詞時表示，今天是她人生非常重要的一刻，完成縣長選舉登記，「這不僅僅是一場選舉，更是鄉親對我的託付，也是大家對未來4年甚至8年的期待」。

她特別感謝饒慶鈴、黃健庭兩位縣長，以及競選團隊和地方各界人士到場支持。吳秀華說，今天看到兩位縣長同台，代表的不只是一份傳承，也是責任的交付，「我接下這個擔子、接下這個棒子，就要努力向前，讓台東越來越好」。

吳秀華表示，自己從縣議員一路做到議長，多年來走遍台東各鄉鎮、部落及村里，知道鄉親所期待的未來，包括替年輕人創造更多就業機會、讓長輩能在台東安心養老、讓孩子接受更好的教育，並持續改善交通、防災等基礎建設。

她也提出，未來將持續強化醫療體系，替農漁產品找出路，推動觀光升級，加強原住民族政策，並在饒慶鈴、黃健庭奠定的既有基礎上繼續向前，好的政策留下來，不足之處則補足。

面對現場數百名支持者，吳秀華說，「一個人走得快，但是一群人走得遠」。她強調，即使近期有許多風雨，就像今天的天氣一樣，「風雨過後總會迎來藍藍的天，還有晴朗的陽光」，她會帶領黨籍同志繼續向前衝，讓台東越來越幸福。

饒慶鈴則表示，看到許多支持者不畏風雨到場，見證吳秀華完成縣長參選登記，她非常感動。她回憶，8年前從黃健庭手中接下縣長的棒子時，就知道未來也要將這根棒子交給下一位值得信託的人，「那就是今天剛剛完成登記的吳秀華議長」。

饒慶鈴並喊話支持者，11月28日將手中的選票投給吳秀華，一起走向「光明的未來」。

黃健庭則以現場人數開玩笑表示，如果今天的場景是在台北凱達格蘭大道，「就號稱超過2000人了」，隨後強調8年前自己以「幸福縣政接班人」為號召，與台東鄉親共同努力，將饒慶鈴送進縣府，如今「這個棒子要交到吳秀華手上」，並以「挺秀華就是挺幸福」向支持者喊話。

對於近期選戰及司法議題，黃健庭批評，民進黨慣常使用司法作為打壓競選對手的工具，人民對此非常反感；他表示，即使司法人員可能承受來自上面的壓力，但是台東人民沒有，並強調自己對台東人的智慧有信心，相信選民知道誰是真心、誰有能力依台東需要治理台東。