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賴總統籲全黨團結贏得年底選戰 勿過度解讀選情變化影響節奏

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

距離年底地方選舉只剩不到3個月，身兼民進黨主席的賴清德總統，今日在中常會呼籲全體黨公職團結，把握時間與人民面對面闡述執政願景，爭取信任與認同，進而贏得年底選戰；他也提醒，過程中不要過度解讀選情變化，應尊重各縣市競選總部步調，避免影響選舉既定節奏。

2026九合一選舉

賴清德指出，接下來的每一天都非常重要，所有候選人與團隊，都必須積極把握時間，深入選區每一個角落，讓人民看見民進黨為台灣、為地方努力的決心；他強調，選舉不是只有投票日那一天，而是與人民一次又一次面對面的過程。

賴清德表示，希望在選戰過程中，不論是候選人及其團隊成員，還是其他黨公職，都不要過度解讀選情的變化，應尊重各縣市競選總部的步調，不要影響選舉既定的節奏，而是要一步一腳印、全力以赴，用具體的行動走進人民的生活。

賴清德說，不管是走進市場、夜市、廟口還是舉辦座談會、街頭宣講，都要把握每次與民眾面對面的機會，清楚闡述執政願景，讓更多民眾願意關心地方治理、參與公共討論，這才是民主選舉的正向意義。

賴清德指出，希望全體黨公職團結一致，協助所有候選人把握這段時間，傾盡全力，讓台灣人民看見民進黨的態度、行動與決心，爭取人民的信任，進而認同、給予最大支持，贏得年底的選戰。

2026九合一選舉 賴清德 民進黨

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