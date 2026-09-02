如何看宋楚瑜似挺童子瑋？柯文哲：邱佩琳在基市府我們就支持謝國樑

民眾黨創黨主席柯文哲、親民黨主席宋楚瑜，今天各自陪同黨提名市議員參選人登記參選。媒體問柯，市長選戰部分，如何看待宋似乎力挺童子瑋？柯文哲說，「只要邱佩琳還在基隆市政府，我們會支持謝國樑。」

柯文哲和擔任基隆市副市長的民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳，今天下午2時陪同民眾黨提名的4名市議員參選人李文耀（安樂區）、呂承祐（中山區） 、林廷翰（中正區）和黃申棟（信義區），前往基隆市選委會登記參選。

柯文哲接受媒體訪問時，記者問及竹北市藍白合等政黨合作議題。因為宋楚瑜3時左右陪同3名親民黨參選人登記，記者也詢問柯文哲，即將到來的宋楚瑜（親民黨）似乎力挺童子瑋（民進黨），如何看待宋的決定？

柯文哲說，政治上就是這樣，每個人都有每個人的立場，政治上不是完全只有政黨，有同學、同事，甚至同教堂，常常有各種關係，每個人做他的判斷，一定有他的理論。

柯表示，我們要讓政治更多元開放，包容是一個很重要的政治文化，如果沒有包內容的話，就每天吵架就好了。今天如果宋楚瑜要去支持童子瑋，也許過去有什麼私人情誼，這個也是正常的。不過，至少只要邱佩琳還在基隆市政府，我們（民眾黨）會支持謝國樑（國民黨）。