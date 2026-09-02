竹北選戰打到竹市？李貞秀公開幫莊競程拉票 她親曝支持原因

竹北市長藍白合破局後，效應是否外溢引發關注。遭民眾黨開除黨籍、已登記參選竹北市長的前立委李貞秀，近日在LINE群組表態支持民進黨新竹市長參選人莊競程，直言若新竹市選民希望政黨輪替，「唯一只有票投莊競程」，意外成為莊競程的「助選員」。

李貞秀8月31日已完成竹北市長參選登記，在國民黨、民眾黨竹北市長人選整合未果之際加入戰局，讓選情再添變數。向來活躍於社群的李貞秀，近期則在家長關心的教育LINE群組談及新竹市長選舉，公開表達對莊競程的支持。

李貞秀在群組中表示，莊競程「看起來就是個好人」，還提到莊競程太太應該多出來幫忙拉票；她並直接向新竹市選民喊話，若希望新竹市政黨輪替，應集中選票支持莊競程。

李貞秀接受聯合報訪問表示，她其實從未與莊競程見過面，對莊的印象純粹來自個人觀察，不過莊競程提出的「通學專車」政策讓她相當認同，「我自己小孩真的需要搭車上學」，因此對相關政策特別有感。

至於新竹市長選戰，李貞秀表示，她對另一名參選人何志勇並不熟悉，並研判何志勇與高虹安之間存在選票競爭，因此若目標是希望高虹安未能連任，她認為集中支持莊競程才較有機會。

李貞秀也特別強調，高虹安目前並未加入民眾黨，仍是無黨籍身分，因此她對新竹市長選舉的公開表態，與民眾黨參選人無關。她表示，自己「不會打台灣民眾黨的任何參選人」。