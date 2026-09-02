王美惠登記後反擊張啓楷！輕軌重要眼前交通更不能等 駁刪警消預算

嘉義市長選戰，藍白共推市長參選人張啓楷、民進黨提名市長參選人王美惠先後完成登記。王美惠登記後首度針對張啓楷連日來對輕軌及警消預算批評回應，強調輕軌是嘉義未來重要交通建設，從規畫到興建需要時間與龐大經費，現在交通問題更重要、更要解決；至於遭指控刪減警政署、消防署預算，她則直呼「莫名其妙」，強調未刪減，反批對手對藍白聯手刪預算不出聲。

針對張啓楷持續針對輕軌議題批評，王美惠表示，輕軌是嘉市未來重要交通建設，重大建設從規劃、中央審查到興建，需要龐大經費及相當時間，不是提出政見後短期內就能完成。輕軌建設需要中央與地方坐下來充分溝通、協商，一步一步推動；但在輕軌尚未完成之前，市民每天面對交通壅塞、道路動線及交通安全等問題，不能被擱置。她強調，輕軌很重要，但現在的交通問題解決更重要。

對於張啓楷指她刪減警政署、消防署預算，王美惠表示不解，強調自己沒有刪減。她指出，立法院審查中央政府預算，本來就有權針對各項預算提出疑問、要求相關單位說明，這是立委監督職責，不能將預算審查過程簡化成「刪預算」就是不支持警察或消防人員。

王美惠強調，警察、消防攸關市民生命財產安全，重視警消體系及第一線人員需求，預算都應經理性、專業審查。她認為，選舉期間候選人可以提出不同主張，但涉及具體預算指控，應建立在事實基礎，不應將預算審查轉化為政治攻防。

王美惠公布競選總部團隊，賴清德總統任名譽主任委員、前總統蔡英文任榮譽主任委員、前立委陳明文任總督導；主任委員為莊國輝，後援會總會長黃俊森，顧問團團長蔡碧仲，副主任委員包括黃大祐、黃露慧、黃盈智、林煒軒、蔡榮豐，另有議員黃敏修、顏翎熹、蔡坤叡及市議員參選人曾奕豪等人共同陪同登記，前議長莊豐安也擔任副主委。

競選團隊發言人由陳澤嘉、袁雅蓮擔任，並邀請中常委陳茂松擔任嘉市督導、徐文志擔任執行總幹事，林聖哲、施智琇、高于茜擔任執行副總幹事。王美惠表示，團隊結合中央、地方及各界力量，將以跨世代、跨領域的團隊投入市長選戰。

民進黨提名嘉市長參選人立委王美惠完成登記後發表談話。記者魯永明／攝影