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影／力拚台南首位女市長！黃偉哲交棒陳亭妃 跨黨派支持衝得票新高

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃今天下午在市長黃偉哲、台南市黨部主委林志展及各選區民進黨提名市議員陪同下，完成市長參選登記。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長參選人陳亭妃今天下午在市長黃偉哲、台南市黨部主委林志展及各選區民進黨提名市議員陪同下，完成市長參選登記。記者吳淑玲／攝影

力拚「台南第一位女市長」！民進黨台南市長參選人陳亭妃今天下午在市長黃偉哲、台南市黨部主委林志展及民進黨提名市議員陪同下，完成市長參選登記，陳亭妃打出團結牌，強調團隊只有一個目標，就是「2026一定要贏、台南要贏」，民進黨市議員「全壘打」，並強調將延續賴清德總統、黃偉哲的施政基礎，透過「點、線、面」串聯，找回台南的光榮感與驕傲。

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陳亭妃也說明賴清德總統宣布的福利政見，表示只要「藍白不擋預算」，明年將推動0至18歲每人每月5000元成長津貼，以及為分享AI紅利每人普發1萬元。她強調，相關政策已由總統賴清德宣布，並已編列在明年度預算，呼籲外界不要以錯誤訊息誤導民眾。

陳亭妃表示，黃偉哲執政期間把台南37區的基層及建設打下穩固基礎，未來她要在既有基礎上進一步串聯，讓政策從單點延伸到全台南，不分溪北、溪南，都不能遺漏任何一個地方。

「我們過去走了28年，對台南每一個角落都非常了解。」陳亭妃說，選舉不跟著別人的步驟走，團隊會堅持自己的節奏、穩紮穩打，不打口水戰、不製造對立，而是把要為市民做的事情清楚向市民報告，讓選民自己拿一把尺，決定11月28日的選擇。

陳亭妃表示，台南400年來從未有女性市長，希望讓台南寫下新的歷史一頁。她說，女性有顧家、愛家、疼家的心，她也會把台南當作自己的家，以執行力與行動力打造「行動政府」。

針對是否會採取藍綠對決的選戰策略，擔任競選主委的黃偉哲表示，陳亭妃競選團隊不打政黨口水戰，陳亭妃的支持具有跨黨派特性，過去支持藍、綠、白不同陣營的市民，都可能在這次選舉支持她，因此大膽的猜測陳亭妃得票數與得票率都能創新高。

黃偉哲指出，以「藍綠對決」或口水戰作為選戰主軸，從過去經驗來看效果並不好，也不容易獲得市民認同。他強調，接下來仍會持續努力，不論是市政工作或黨務工作，都會成為陳亭妃候選人的最大後盾。

民進黨台南市長參選人陳亭妃今天下午在市長黃偉哲、台南市黨部主委林志展及各選區民進黨提名市議員陪同下，完成市長參選登記。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長參選人陳亭妃今天下午在市長黃偉哲、台南市黨部主委林志展及各選區民進黨提名市議員陪同下，完成市長參選登記。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃今天下午在市長黃偉哲、台南市黨部主委林志展及各選區民進黨提名市議員陪同下，完成市長參選登記。記者吳淑玲／攝影
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民進黨台南市長參選人陳亭妃今天下午在市長黃偉哲、台南市黨部主委林志展及各選區民進黨提名市議員陪同下，完成市長參選登記。記者吳淑玲／攝影
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民進黨台南市長參選人陳亭妃今天下午在市長黃偉哲、台南市黨部主委林志展及各選區民進黨提名市議員陪同下，完成市長參選登記。記者吳淑玲／攝影

2026九合一選舉 台南市選舉 陳亭妃 黃偉哲

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