王惠美7成支持者不挺他？魏平政曝「這些人」助力11月超車陳素月

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天接受廣播節目「中午來開匯」專訪，談及目前選情，他表示，近期民調從原本個位數緩步上升至2成，雖然與民進黨參選人陳素月仍有差距，但喊話11月民調可望超過陳素月。他也說，若民進黨選情真的輕鬆，「賴總統、卓院長為何需要常來輔選？」

魏平政透露，前立委鄭汝芬已答應擔任他的顧問團團長，明天應也會陪同他前往登記，並強調「謝家全力支持我沒有問題」。對於外界持續關注國民黨內整合，他認為，最重要的還是自己夠不夠強、能不能端出牛肉吸引選民。

不過外界能關心王惠美何時「歸隊」，魏平政表示，近期確實從各方面努力，包括透過韓國瑜、蔣萬安、盧秀燕、江啟臣、許淑華等人協助，「國民黨大家都希望彰化能贏」。

魏平政指出，最新民調縣市支持率他從個位數上升至2成，而這是在各鄉鎮市說明會尚未展開、也沒有大型造勢活動前所做，他說，現在「一天當三天跑」，民調顯示過去支持王惠美的選民中，僅約3成願意轉而支持他，剩下7成就是他接下來努力爭取的對象。

他表示，自己是最能延續王惠美施政的人，因此會極力爭取支持。至於王惠美至今尚未與他合體造勢，魏平政認為，「有沒有同框不是那麼重要」，最重要的是理念契合，相信王惠美有自己的選舉進程，最後仍會支持他。

魏平政說，自己與王惠美的溝通管道暢通，過去參加縣政活動時也並非完全沒有互動，王惠美還曾建議他不要只穿Polo衫，背心上可以寫「律師魏平政」。

對於外界質疑原本爭取黨內提名的立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章及柯呈枋3人，最後未經初選即由中央提名，魏平政表示，地方上沒有任何勢力或意見領袖足以影響國民黨提名，他當時就是爭取提名，後續則由中央黨部依機制評估產生人選。

魏平政也坦言，自己無法像民進黨一樣到各地募資，因此沒有太多廣告、看板預算，只能把手上可用的人力全部投入，包括兩個哥哥及女兒都投入行程，希望以誠意爭取選民信任。

至於無黨籍縣長參選人邱建富，魏平政認為，邱建富確實具有一定民意基礎，但縣長層級選舉最終仍會回到藍綠對決。