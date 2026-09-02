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再談竹北整合紛擾 黃國昌：無法理解不守信用的人在想什麼

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左起）前天陪同竹北市長參選人邱臣遠拜會新竹縣副縣長陳見賢。圖／取自邱臣遠臉書
民眾黨主席黃國昌（左起）前天陪同竹北市長參選人邱臣遠拜會新竹縣副縣長陳見賢。圖／取自邱臣遠臉書

年底地方選舉本周開始登記，藍白共推竹北市長人選破局，民眾黨主席黃國昌今天說，看到國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩的態度，就能知道並非國民黨前立委林為洲的問題，民眾黨無法理解不守信用的人在想什麼，現在就是走自己的路全力拚戰，「內省不疚，夫何憂何懼？」

2026九合一選舉

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，針對年底選舉開始登記參選，黃國昌勉勵全黨上下團結一致、全力衝刺，希望能夠在年底交出亮眼成績，「選舉本來就是要靠自己，我們要爭氣、一步一腳印爭取人民認同，說服支持者站出來投票」，民眾黨要用全台議會席次證明人民對第三勢力的期待，未來才能在台灣政壇站得更穩、走得更遠。

有關竹北市長選舉在野整合紛擾，黃國昌也在會中還原事發經過，就在前天接獲林為洲的聯繫過後，自己主動致電國民黨主席鄭麗文，對方回應雙方掌握情況存在落差，還需要進一步了解並且再次確認，而鄭麗文隔天親自致電徐欣瑩，對方也說林為洲的說法並非屬實。

「內省不疚，夫何憂何懼？」黃國昌表示，民眾黨感謝林為洲的努力，然而看到徐欣瑩的態度，就能知道並非林為洲的問題，「我們永遠無法理解，不守信用的人到底在想什麼？」不過民眾黨說到做到、坦坦蕩蕩，現在就是走自己的路全力拚戰。

黃國昌指出，邱臣遠有完整的歷練與執行力，而且長期投入大新竹地區發展，一定是最能帶領竹北向前進的市長，現在要做的事情就是團結所有期待改變的力量全力以赴、奮戰到底，並且用選票贏得竹北市民的信任。

此外，針對中選會否決「交通罰鍰專款專用」公投，黃國昌表示，中選會主委游盈隆以行政審查沒收人民公投權，形同公審會復辟。交通安全攸關全民生命，罰鍰本應用於改善道路、大眾運輸，而非淪為政府小金庫，中選會不僅背離公投民主，更打臉民進黨過去高舉的民主價值。

黃國昌說明，民眾黨推動交通改革的腳步不會停下，民眾黨政策會執行長吳皇昇、立法院黨團總召陳清龍、新北市議員陳世軒等人下周將前往南韓，預計拜會交通政策研究機構、交通安全單位、首爾市政府及住宅政策相關機構，實地考察該國在行人安全、道路設計、事故資料治理、公共運輸及社會住宅等方面的制度與成果。

黃國昌說，民眾黨將帶回值得借鏡的經驗，將交通罰鍰專款專用轉化為具體改革法案在國會推進，讓每一分罰鍰真正投入道路安全、事故熱點改善、行人環境等，確保交通治理以預防事故，保障人民生命安全為核心。

黃國昌 竹北 信用 2026九合一選舉

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