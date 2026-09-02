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王美惠登記參選回應張啓楷下戰帖 辯論只是一時重要是能為嘉義做什麼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選戰，民進黨提名市長參選人、立委王美惠下午在競選總部主任委員、遠東機械前董事長莊國輝，後援會總會長、國策顧問黃俊森，法務部前政次蔡碧仲、民進黨嘉市黨部主委黃大祐，以及多名民進黨、無黨籍議員及參選人陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰，民進黨提名市長參選人、立委王美惠下午在競選總部主任委員、遠東機械前董事長莊國輝，後援會總會長、國策顧問黃俊森，法務部前政次蔡碧仲、民進黨嘉市黨部主委黃大祐，以及多名民進黨、無黨籍議員及參選人陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰，民進黨提名市長參選人、立委王美惠下午在競選總部主任委員、遠東機械前董事長莊國輝，後援會總會長、國策顧問黃俊森，法務部前政次蔡碧仲、民進黨嘉市黨部主委黃大祐，以及多名民進黨、無黨籍議員及參選人陪同，前往選委會完成登記，正式投入市長選戰。

2026九合一選舉

對於藍白共推的市長參選人張啓楷公開辯論邀請，王美惠回應，自己態度一直很清楚，就是尊重選舉委員會安排；她認為，辯論會只是一時，真正重要的是候選人能不能提出具體政見，清楚告訴嘉義市民，未來究竟要為嘉義做什麼。「辯論有辯、無辯，不是最重要的。」王美惠強調，最重要的是提出嘉義未來發展方向，讓市民知道候選人參選理念，以及如果當選市長，要解決哪些問題、爭取哪些建設。

王美惠表示，選舉不應該只看一場辯論的表現，候選人過去的從政歷程與長期表現，市民其實都看在眼裡。她一路從助理、議員到立委，長期在基層服務，對嘉義的建設與需求也有一定程度的了解，希望用實際政績接受市民檢驗

王美惠感謝一路陪伴、支持她的黨內同志及地方人士，也感謝市民長期以來的鼓勵與肯定。她回顧自己從議員助理、議員一路到立法委員，在台北國會打拚6年，始終心繫故鄉，希望把在中央爭取到的資源帶回地方，持續推動城市建設。

王美惠說，爭取社會住宅、道路及公共建設、活動中心等，都是中央與地方合作的成果，未來若有機會擔任市長，也會延續這樣的合作模式，把中央資源帶回嘉義，改善市民生活。她強調，嘉義面對台積電等重大產業發展，不能只看嘉市或嘉縣單一區域，應該整合整個嘉義地區的資源與發展，創造更多就業機會及更好的生活環境，讓年輕人願意留在嘉義、讓在外打拚的年輕人願意返鄉。

面對藍白合對決態勢，王美惠展現勝選信心。她表示，這段時間深入基層服務，可以感受到嘉義鄉親給予的鼓勵與支持，因此對選情相當有信心，接下來會持續一步一腳印爭取市民認同。王美惠最後喊話，希望市民繼續給她機會，讓她把過去在中央累積的經驗與爭取資源的能力帶回嘉義，為嘉義下一階段發展打拚。

嘉義市長選戰，民進黨提名市長參選人、立委王美惠下午在競選總部主任委員、遠東機械前董事長莊國輝，後援會總會長、國策顧問黃俊森，法務部前政次蔡碧仲、民進黨嘉市黨部主委黃大祐，以及多名民進黨、無黨籍議員及參選人陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰，民進黨提名市長參選人、立委王美惠下午在競選總部主任委員、遠東機械前董事長莊國輝，後援會總會長、國策顧問黃俊森，法務部前政次蔡碧仲、民進黨嘉市黨部主委黃大祐，以及多名民進黨、無黨籍議員及參選人陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影

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王美惠 張啓楷 嘉義 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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