南投縣長許淑華登記競選連任 温世政母雞帶小雞

南投縣長許淑華今天登記競選連任，許淑華表示，力拚與13鄉鎮市長參選人完成「13+1全壘打」目標；民進黨南投縣長參選人温世政今天陸續到草屯鎮等陪同登記，展現母雞帶小雞。

2026年地方公職人員選舉11月28日投開票，9月4日前受理參選人登記。許淑華今天由國民黨立委游顥及馬文君、國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華及各鄉鎮市長參選人陪同至南投縣選舉委員會登記，現場聚集超過300名支持者高喊「13+1全壘打」展現氣勢。

許淑華接受媒體聯訪表示，雖然中央由民進黨執政掌握行政資源，但她不擔心，會與同黨參選人非常努力，大家也有信心，只要團結就會勝利；全縣13鄉鎮市都是她服務範圍，平時就在各鄉鎮市走動，許多建設也被縣民看見，今年競選目標就是努力完成「全壘打」。

許淑華表示，任內為縣庫還清新台幣91億元債務，同時福利與建設也都發展到位，包含今年起補助65歲以上長輩健保費，免費營養午餐每餐增加10元預算，南投市、草屯鎮、集集鎮、埔里鎮轉運站持續推動，也持續完善偏鄉及社區交通服務等，都是縣民實質需要。

民進黨南投縣長參選人温世政上午陪同民進黨草屯鎮長參選人張媛婷登記參選，下午也到竹山鎮、名間鄉公所陪同參選人登記，温世政表示，今天是好日子，許淑華選在今天和13鄉鎮市參選人造勢合情合理，他「搶頭香」登記時，也是與13鄉鎮市選將創造團結氣勢。

温世政表示，張媛婷跟他一樣有一顆服務的心與熱忱，想回鄉為南投、為草屯貢獻，他必須發揮「母雞帶小雞」的責任力挺張媛婷，希望就像民進黨這次主口號「新世代扛起新時代」，讓他們這些新世代的人才返鄉服務，扛起新時代的責任，請鄉親支持。