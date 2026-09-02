桃龍潭綠營分裂？張肇良妻吳平娥登記 民進黨提名張贊聞：全力以赴

今天是黃道吉日，桃園市選委會湧入多名議員參選人辦理登記，其中，龍潭區（第十選區）現任民進黨議員張肇良因涉貪羈押遭停權，被黨中央撤銷提名，其妻吳平娥「代夫出征」以無黨籍登記參選，主打是唯一女性候選人，該區唯一民進黨提名的正國會張贊聞也同一時間完成登記，強調自己會全力以赴。

龍潭區有三席議員，分別為民進黨張肇良、國民黨徐玉樹、劉熒隆。迎接下屆選戰，民進黨原辦理初選民調，由張肇良擊敗張贊聞出線，未料張因案遭停權，民進黨改提名張贊聞遞補參選；國民黨提名徐玉樹、劉熒隆尋求連任，另前市議員林昭賢獲報准參選。

張肇良目前因案羈押中，地方傳聞恐派人參選登記，今天其妻子吳平娥現身桃園選委會完成登記，頭上還戴著「白鵝」玩偶，相當顯眼。吳平娥過去有民進黨籍，曾任三屆龍潭鄉民代表，還曾參選過立法委員，但當年因違紀參選，被民進黨開除黨籍。

吳平娥上午完成市議員登記，她說，張肇良會做事團隊在龍潭深耕30年，自己有鄉代表與鄉黨部資歷，也不曾離開龍潭與基層，如今關鍵時刻站出來，希望跨越藍綠發揮女性柔性特質，且龍潭升格後都沒有女性代言人，自己希望能爭取到這重要的一席。

針對丈夫張肇良因案纏身，吳平娥也幫他叫屈，表示丈夫配合調查勇敢面對，但法院起訴宣判都還沒有就遭民進黨停權，支持者感覺委屈、不服氣，但還是選擇放下情緒，尊重黨中央決定。他們爭取服務決心不會改變，不會停歇為龍潭奔走的腳步。

張贊聞是民進黨唯一在龍潭區提名的議員參選人，他說，先前就聽說吳平娥可能參選，如今確定登記，坦言對他的選情一定會有影響，但他絕對會全力以赴，並強調自己雖在初選落敗，但一直都很尊重機制，7月臨危受命接受徵召提名，更會積極努力打拚。

張贊聞隸屬民進黨正國會派系，他強調自己是民進黨唯一提名的龍潭市議員參選人，連月來努力勤走，向地方懇託，相信民進黨支持者都會歸隊，替民進黨守下關鍵席次。

桃園市龍潭區（第十選區）現任民進黨議員張肇良因涉貪羈押遭停權，被黨中央撤銷提名，其妻吳平娥「代夫出征」以無黨籍登記參選。記者張裕珍／攝影