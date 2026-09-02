吳淑瑾由「蒙面」婦女陪同登記 展現守護澎湖的堅韌力量

民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾今天在立委楊曜陪同下完成參選登記，其中在地婦女代表特別以「蒙面女郎」裝扮陪同，新住民姊妹也牽手同行，展現跨越世代與族群的支持力量，陪吳淑瑾踏上選舉征途。

吳淑瑾表示，從決定承擔責任到完成登記，一路感受到鄉親的鼓勵與期待。縣長陳光復因公受傷，突如其來的意外打亂她原本的人生規劃，但在關鍵時刻，她選擇站出來，不只為了延續陳光復對澎湖的承諾，更因為澎湖的發展不能停下腳步，台灣的自由民主需要大家共同守護。

吳淑瑾說，澎湖位處台灣海峽第一線，不只是世代生活的家園，也是守護台灣自由民主的重要前線，「守護澎湖，就是守護我們的家；守護台灣，就是守護下一代自由選擇未來的權利。」

她說，過去40多年來她與陳光復一路並肩，經歷勝選與落選，過去她是陳光復的「牽手」，如今則要牽起所有澎湖鄉親的手，把對土地的感情接續下去、把責任扛起來，站到第一線守護澎湖。今天陪她登記的支持者，有長期投入地方事務的婦女姊妹，也有來澎湖落地生根的新住民。無論屬於哪個世代，都是共同守護澎湖的力量。

「完成登記不，是正式承擔責任的開始」，吳淑瑾表示，未來除延續既有建設與福利，也將提出因應下一階段發展的新政策、新方向，讓澎湖持續向前。