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時力、小歐盟台中市議員登記 王婉諭：要有人敢做敢拚講真話

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台灣前進陣線在台中提名的議員參選人鄒明諺（右）、蔡佩珊（左），在時代力量黨主席王婉諭（中）陪同下登記參選。記者黃仲裕／攝影
台灣前進陣線在台中提名的議員參選人鄒明諺（右）、蔡佩珊（左），在時代力量黨主席王婉諭（中）陪同下登記參選。記者黃仲裕／攝影

年底選舉登記第三天，由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進與台灣綠黨共同組成的「台灣前進陣線」，今天在台中提名的2名議員參選人登記。時力黨主席王婉諭表示，這2名參選人真正了解人民生活，敢做、敢拚、敢講真話，把各種事情攤在市民面前。

2026九合一選舉

台灣前進陣線在台中提名的2席議員參選人分別是大里霧峰的時力鄒明諺，以及北屯區的小歐盟蔡佩珊。2人今天在王婉諭的陪同下登記參選，小歐盟秘書長何語蓉表示，台灣前進陣線沒有派系與地方家族，是真正扎根基層、一步一腳印的年輕世代，能為政治帶來改革。

王婉諭介紹2名參選人，她指出鄒明諺4年前27歲時就參選議員，雖落選，並沒有離開大里，持續深耕，關心地方議題，2024年霧峰納骨塔破壞石虎棲地，他成立自救會，大里市中心醫療廢棄物焚化爐違規焚燒，他成立陣線；鄒和人民站在一起，即使不在議會中，已經改變很多事情。

王婉諭表示，蔡佩姍過去長期在外貿協會，也在日商當過企劃和業務，代表一群小民和家長的聲音；蔡的專業就是看數字，知道如何管理財務，也非常在乎台中的環境、孩子長到後能不能覺得驕傲，這樣的人更應該進入議會，為每一分預算把關。

王婉諭強調，這2名參選人都是非常好的選擇，他們真正了解人民生活，真正能為人民解決問題，不管是孩子的教育、親子家庭靠山、空氣汙染或各種公共建設開發，都應該要有敢做、敢拚、敢講真話的人，才有辦法把這些事情攤在市民面前，看好市政的執行。

鄒明諺、蔡佩珊表示，未來若能進入議會，會秉持同樣的決心和勇氣，繼續為基層市民發聲，打破傳統地方派系的利益結構，讓改革的力量在議會扎根。

王婉諭 歐盟 台中 2026九合一選舉

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