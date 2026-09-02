沈伯洋小雞登記她忘帶米色西裝 陳冠安：洋流高嘉瑜不游

民進黨台北市長參選人沈伯洋今與民進黨議員、新人在前總統蔡英文陪同下，赴市選會登記造勢，因高嘉瑜一開始忘記著統一服裝的米色西裝，國民黨北市港湖議員參選人陳冠安酸「沈伯洋的洋流，高嘉瑜不游。」質疑高嘉瑜聲稱要重新做人，跟民進黨站同一邊，但「不意外的，又出意外了。」

陳冠安今天在臉書說，4年前，高嘉瑜陪當時的市長參選人陳時中登記，高就把應援牌反舉，被陳時中幕僚當場糾正，然後還提前離場；這次所有綠營小雞都統一服裝，米色外套、白T、牛仔褲，陪沈伯洋登記，想營造團結氣勢，結果高嘉瑜竟然沒穿外套，被立委吳思瑤狂念之後才叫助理去拿，被媒體質疑有故意之嫌。

「更別提，當年高嘉瑜還在姚文智背後翻白眼。」陳冠安說，高嘉瑜「一次搞怪，或許是疏忽，但一而再，再而三，只能說不愧是高嘉瑜。」高嘴巴上說洋流崛起、民進黨要拚四席全上，但身體卻十分誠實，就是讓人覺得她與沈伯洋有一定距離。可以到場，但要有些許不合群。若沈伯洋是洋流，那高嘉瑜，就是魚不同流。

陳說，比如在港湖，民進黨的小雞們都在重要路口放上與沈伯洋的合照看板，盡可能拉抬沈的知名度和聲勢。唯獨高嘉瑜，此前在千呼萬喚之後，才勉為其難上架與沈伯洋的聯名看板，聲稱她看板少、沒這習慣，所以才沒合掛。

近期高開始在重要路口上架大型看板，但這些旗艦看板，卻沒有與沈伯洋的合照。

陳也透露，他前幾天跑普渡時，才在河堤旁的小路上，看到高嘉瑜與沈伯洋的聯名看板。一方面要避沈伯洋遠之，否則一放，在港湖、在她的社群就是被罵。另一方面，又怕綠營支持者反彈，所以還是得放合照。折衷下來，就選擇在比較少人看到的地方掛上聯名看板。在大路口只放獨照，在小路才放合照，陳冠安酸，「高嘉瑜之心，路人皆知。」