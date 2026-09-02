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影／柯文哲、鄭麗文同台力挺高虹安連任 「藍白合」氣氛濃厚
新竹市長高虹安爭取連任，今天前往新竹市選委會登記參選，民眾黨前主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文，兩人一左一右站在高虹安身後力挺，藍白合作氣氛濃厚。不過，面對竹北市長選舉藍白整合可能破局，兩人同台期間並未觸及相關議題。
2026九合一選舉
柯文哲、鄭麗文等待高虹安來登記前，互動氣氛自然，鄭麗文還主動關心柯文哲目前配戴電子手環的狀況。柯文哲談到自己許多帳戶遭凍結，也聊到電子手環沒電時該怎麼辦，兩人談話並未涉及竹北藍白合。
高虹安也被問及竹北藍白整合，她表示，尊重所有參選人的參政權，以及兩黨既有的協調機制，但最終市長由誰擔任，仍應交由市民決定。她相信相關紛爭應該會在本周定案，屆時就會全力支持「最優秀的候選人」，但並未明確表態支持國民黨吳旭智或民眾黨邱臣遠。
今天高虹安登記參選的場合，柯文哲與鄭麗文同台相挺，為高虹安連任之路展現藍白合作態勢；不過，竹北市長選舉的藍白整合仍待兩黨主席進一步協調。
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