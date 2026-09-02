【重磅快評】洋流或洋相 海水沒退就知道誰沒穿褲子

藍綠台北市長參選人蔣萬安、沈伯洋即將就定位，首都大戰正式開打。民進黨彷彿複製貼上立法院長韓國瑜當年的「韓流」，如今自吹自擂沈伯洋是「洋流」，企圖營造選情的幻覺，但台北市選民何其睿智，不必等到投票日海水退潮，很快就知道誰沒穿褲子。

民進黨深諳毛澤東戰法，「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」，嘴巴上輕蔑對手，戰場上卻早把對手列為頭號假想敵。民進黨過去嘲笑韓流，結果綠營被震撼滅頂，如今綠營側翼雖然揶揄蔣萬安「問A答B」，但北高市長參選人沈伯洋和賴瑞隆輪番糾纏要辯論，連賴清德總統都多次砲打蔣萬安，種種舉動無不凸顯民進黨心中的「萬安情結」，骨子裡或許對蔣畏懼三分。

沈伯洋今天由前總統蔡英文、立委王世堅、吳思瑤、吳沛憶等人陪同參選，執政黨大軍壓境；蔣萬安明天先陪同藍營議員登記，下周再與民眾黨議員參選人合體造勢，展現藍白大團結氣勢。

這一戰不只攸關誰能坐進台北市政府，更是政治風格「北風與太陽」的正面對決。民進黨延續「大罷免2.0」戰法，用民粹手法放大政治對立，四處獵巫貼標籤，這套打法對綠營雖有號召力，但台北市長選舉畢竟不是立委罷免投票，罷免是仇恨動員，選舉則是願景之爭，沈伯洋抗中保台、大罷免形象早已深入人心，只靠裝萌的戰鬥陀螺就妄想改變人設，終究難掩本質上的激進與空洞。

民進黨當年冷嘲熱諷韓國瑜只是泡沫，結果新潮流不敵韓流，如今乾脆重新發明沈伯洋為洋流，形成一道人工暗流，自以為可以半夜吹哨、迷惑選民，但很快就會現出原形。

這股綠色洋流始終只在民進黨同溫層裡轉圈圈，正如前立委高嘉瑜所劇透，沈伯洋的洋流氣勢就像天王周杰倫歌曲「龍捲風」歌詞：「愛像一陣風，吹完它就走，這樣的節奏，誰都無可奈何」。

反觀蔣萬安，路線恰恰相反。他沒有把自己局限在台北市的一方天地，而是逐漸把「首都市長」升格成「最大母雞」。從北到南，甚至走訪宜花東，蔣萬安近期頻繁跨縣市輔選，並力拚藍白合議員席次最大化，成為「萬安旋風」與「洋流」最大差別，一個不斷向外擴充，一個只在內部自我催眠。

所謂時勢造英雄，但韓流或洋流從來不是自己說了就算數，一個人不會因為改名劉德華從此就變萬人迷；沈伯洋過去身為大罷免領銜人，不可能一轉身就乘風破浪。

當選舉的包裝剝落、激情褪去，缺乏市政實績與理性願景的政治泡沫，終究難以通過北市選民的檢驗。首都大戰開打，沈伯洋究竟是「洋流」或「洋相」，台北選民心中已有答案。