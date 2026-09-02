屏東縣長藍綠交鋒 徐富癸批蘇清泉扭曲財劃法 天天亂開支票

國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉今登記參選屏東縣長，蘇清泉三度挑戰縣長，蘇清泉今說，提出縣政顧問團，另外統籌分配款，他幫屏東縣爭取143億元，請縣府不要再喊沒錢了。民進黨屏東縣黨部主委、立委徐富癸則說，蘇清泉扭曲財劃法，一手讓屏東少30億元，一手喊福利建設，天天亂開支票。

徐富癸說，「裝睡的人叫不醒，但公開的數字不會說謊！」藍白聯手修正「財政收支劃分法」後，資源分配失衡，台北市、新北市各增加超過400億元，連南投縣也增加38億元，屏東反而短少超過30億元，「蘇清泉所屬的國民黨親手讓屏東少了30多億元，竟然還說屏東多143億元，簡直睜眼說瞎話」。

徐富癸直指，蘇清泉身為安泰醫院經營者，安泰醫院大火9人死亡，後續更引發院區違建及公共安全管理等爭議。「一間醫院的公安都攸關一條條人命，連自己長期經營的醫院都發生如此重大的公安事件，如今卻高談闊論縣政管理，難道不該先向屏東鄉親說清楚，究竟從這場悲劇學到了什麼、負起了什麼責任？」

徐富癸說，任何一項社福或重大建設，都需經過財務評估、政策規劃及長期財源支撐，「今天喊免費、明天喊加碼，反正不用說明財源，這不叫政見，這叫空頭支票。」政策實施需評估，需衡量財政狀況，不能自知選不上，就不負責任喊爽的，選舉可以競爭政見，但不能建立在錯誤數字與扭曲事實之上，屏東人要的是能負責任治理的縣長。

蘇清泉今登記參選屏東縣長，蘇清泉說，他有很多政見，中央政府錢很多、縣府錢也很多，不要再喊沒錢了，統籌分配款，屏東縣他爭取多搶143億元。蘇清泉也提到，他將籌縣政顧問團，成員約50人，團長由出身屏東，農委會前主委陳保基擔任。

爭取連任的屏東縣長周春米預計3日將委託副縣長鄞鳳蘭到選委會代理登記。