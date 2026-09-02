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蘇清泉登記參選屏東縣長 周春米9月3日登記拚連任
國民黨立委蘇清泉今天登記參選屏東縣長，他表示已組成縣政顧問團，可馬上投入打拚；爭取連任的屏東縣長周春米則預計明天登記參選。
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蘇清泉今天在國民黨副主席李乾龍及多名黨籍屏東縣議員陪同下，前往屏東縣選委會登記參選屏東縣長。蘇清泉接受媒體聯訪表示，陸續提出65歲以上免健保費、營養午餐免費等政見，「縣政府都一個一個跟進。」
蘇清泉指出，已組成縣政顧問團，涵蓋農漁牧、交通、科技及教育等多方面，由前農委會主委陳保基擔任團長，都是即戰力，可以馬上投入打拚，大家拭目以待。
對於蘇清泉的說法，民進黨屏東縣黨部主委、立委徐富癸表示，任何一項社福或重大建設，都需經過財務評估、政策規劃及長期財源支撐，「今天喊免費、明天喊加碼，反正不用說明財源，這不叫政見，這叫空頭支票」，選舉可以競爭政見，但不能建立在錯誤數字與扭曲事實上，屏東人要的是一個能負責任治理的縣長。
另外，屏東縣長周春米預計明天中午登記參選。
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