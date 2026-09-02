鄉親力挺展團結氣勢 林國漳划「陸上龍舟」完成參選宜蘭縣長登記

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天在親友、同學與上千名鄉親溫暖簇擁下，前往宜蘭縣選委會辦理參選登記，他不僅與宜蘭隊一同划陸上龍舟，展現團結氣勢，妻子王佳珍、手足、親友與老同學也現身力挺，讓登記造勢多有些許溫馨，他誓言將與所有鄉親一起贏回宜蘭的光榮。

林國漳首先前往宜蘭城隍廟參香祈福，向來低調的妻子王佳珍公開現身，她感性說「很高興看到大家這麼熱情支持林國漳，親朋好友與在地鄉親就是他最大的後盾。」深信國漳一定會是一位認真負責的縣長，懇請鄉親繼續給予支持。

此外，林國漳的哥哥與姐姐也特別到場相挺，還有許多從小到大的老同學齊聚一堂，憶當年。林國漳隨後前往縣議會廣場，與民進黨各鄉鎮市長、縣議員參選人及黨公職夥伴組成「宜蘭隊」會合。

現場數百名鄉親熱情歡呼聲中，共同划起象徵團結前進的「陸上龍舟」，朝著選舉委員會前進，展現出團結一心、破釜沉舟決心。完成登記後，林國漳感謝說，自己在宜蘭生長、打拚多年，今天有這麼多像家人一樣的鄉親陪伴，是他繼續拚下去的最大動力；他參選最大目標，就是要讓未來的宜蘭「孩子有希望、少年有出路、長輩有依靠」，成為一個真正照顧全民的幸福家鄉。

林國漳也提到福利照顧上，將推動每年12000點「智慧敬老卡」，讓長輩自由運用於交通與醫療；在交通與產業方面，全力加速推動高鐵延伸、北宜快速道路、蘇花快速道路及鐵路高架化，讓大家出行便利；積極爭取無人載具等高科技產業，讓青年在地就有好工作，守護宜蘭文化與好山好水，讓環境永續發展，誓言用專業與熱忱，與所有鄉親一起贏回宜蘭光榮，擔任「全民縣長」為每一位宜蘭鄉親努力。

民進黨縣長參選人林國漳今天先前往宜蘭城隍廟參香祈福，接著前往縣議會廣場，以划「陸上龍舟」方式前往縣選委會完成參選登記。記者戴永華／攝影

民進黨縣長參選人林國漳今天先前往宜蘭城隍廟參香祈福，接著前往縣議會廣場，以划「陸上龍舟」方式前往縣選委會完成參選登記。記者戴永華／攝影