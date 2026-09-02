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擔任何欣純競總主委 蔡其昌：該把台中市華麗包裝紙拆開了

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨立院黨團總召蔡其昌（前左三）擔任台中市長參選人何欣純（前左四）競總主委，他強調台中8年來只靠華麗的包裝紙，現在應該把包裝紙拆開了。記者黃仲裕／攝影
民進黨立院黨團總召蔡其昌（前左三）擔任台中市長參選人何欣純（前左四）競總主委，他強調台中8年來只靠華麗的包裝紙，現在應該把包裝紙拆開了。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今天登記，民進黨立院黨團總召蔡其昌陪同登記，也確認將出任何的競總主委。蔡其昌表示，台中市民應該想想，是不是要用手上的選票來改變城市？台中8年來只靠華麗的包裝紙，現在該把包裝紙拆開了。

2026九合一選舉

何欣純今天登記後，特別拿出競總主委的背心給蔡其昌穿上，也表示最近2人拜會前總統蔡英文，邀請蔡總統擔任榮譽主委獲得首肯。蔡其昌說，身為立院黨團總召，每天要跟藍白黨團總召斡旋談判，壓力沉重，不過選舉方面重要的事情、會議，以及黨內整合仍然可以由他來做。

蔡其昌表示，他選過台中市長，也是一個台中市民，希望市民在投票前認真想想，生活的城市可不可以垃圾堆積如山？給市長8年時間，把垃圾越堆越高，可不可以接受？8年前或4年前投給現任市長盧秀燕，希望她解決塞車問題，但現在還在塞車，要不要改變一下？

蔡其昌批評，台中市的爸爸媽媽每天提心吊膽，孩子吃的油有沒有毒？會不會被暴力對待或虐待？一條捷運藍線講了老半天，8年來毫無進度，整天只知道跟中央對抗，用來獲取自己的政治利益，但台中的建設原地不動。市民應該用手上的選票想想，要不要一起改變城市？

蔡其昌說，沒有訴諸任何情感要求，只是想讓大家想想，「媽媽市長」8年來做成這樣，要不要讓她繼續交棒？作為一個市民，他認為應該要把華麗的包裝紙拆開了，看看包裝紙裡面的產品是不是製作精良、安全無虞，是不是一個好產品？

蔡其昌強調，如果不是，這張華麗的包裝紙不會讓城市進步，大家可以看看高雄市、台南市，其他城市的市長都很努力在進步，只有台中原地踏步；市民或許對何欣純不夠熟悉，或許不喜歡民進黨，但應該給孩子更好的未來，拜託市民想想，換黨換人做做看。

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