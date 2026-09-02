何欣純登記參選台中市長 要用3個第一彌平3個落差

民進黨台中市長參選人何欣純今天登記，民進黨立委蔡其昌、全體議員參選人陪同，展現團結氣勢。何欣純說，要提出「3個第一」，分別是軌道建設效率、城市治理和產業經濟，才能彌平「3個落差」，區域均衡落差、產業經濟落差和市民對城市治理感受的落差。

何欣純表示，距離選舉剩下最後的88天，她有信心可以翻轉台中，這段時間走遍台中652個社區，了解到8年來發生很多問題，市民期待一個會解決問題、能做事、做實事的市長，她有這個使命，願意替市民打造一個欣欣向榮的台中市。

何欣純指出，過去提出六心市政、台中創新168等等，今天則要再提出3個第一，軌道建設效率拚第一，城市治理能力拚第一，產業經濟也要拚第一；用這3個第一，才能彌平3個落差，區域均衡落差、產業經濟落差，以及城市治理能力發生很多問題，市民感受到的落差。

國民黨台中市長參選人江啟臣日前提出要將台中打造成杜拜城的政見，何欣純認為，台中國際化不是去仿造別人的東西，應該發展自己的城市特色，由內而外、由下至上、由在地到國際；購物節也不該只是抽獎，應該真正行銷城市，才能讓人人都受惠。

台中市長盧秀燕今天陪同多名藍營議員參選人登記參選，何欣純批評，市政和選舉應該有一條非常清楚的界線，市長不應該把市政資源用於特定的參選人，這是不變的原則與價值，台中市民看在眼裡，就會知道，原來市長現在是這樣去跨越紅線。