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國民黨台南新世代3位二代接班 林燕祝攜手8年助理李佳蓉拚選戰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員林燕祝（中）與擔任助理8年的李佳蓉（右）師徒攜手完成登記。圖／林燕祝提供
國民黨台南市議員林燕祝（中）與擔任助理8年的李佳蓉（右）師徒攜手完成登記。圖／林燕祝提供

國民黨台南新世代攜手，今天上午市議員參選人林燕祝、李佳蓉、歐政豪、葉翰勳共同前往台南市選舉委員會完成參選登記，擔任林燕祝8年助理的李佳蓉「師徒攜手」，另有「母子傳承」，歐政豪母親曾培雅陪同、葉翰勳由母親林美燕陪同，另外尤榮智交棒女兒尤淨寬，展現國民黨台南世代接棒、新人出發的新氣象。

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李佳蓉、歐政豪、葉翰勳、尤淨寬等新人表示，雖然政治養成與歷練不同，但共同點都是從地方服務中累積經驗。新世代不只是年紀，更要代表新的態度、新的問政方式與實際戰力。

林燕祝與李佳蓉的「師徒檔」格外受到矚目。林燕祝此次爭取永康區市議員連任，李佳蓉則從跟隨林燕祝8年的政治幕僚走向幕前，投入第五選區新化、新市、善化、安定、山上市議員選舉。昔日是議員與幕僚並肩服務，如今兩人同為市議員參選人，攜手走進選委會完成登記，也象徵從「幕後並肩服務」正式走向「幕前並肩作戰」。

林燕祝表示，李佳蓉8年來從服務團隊基層做起，從民眾陳情、地方服務、會勘協調到議會政策工作，一步一步累積實戰經驗。看著昔日幕僚如今正式站上第一線接受選民檢驗，自己相當欣慰。「過去我們是議員與幕僚，一起為鄉親服務；現在我們都是參選人，分別在不同選區努力，希望未來能一起進入議會，繼續並肩為台南打拚。」

李佳蓉表示，自己沒有政治家庭背景，能夠帶著走上選舉這條路的，就是8年來在第一線累積的經驗。「從幕僚走向參選，改變的是位置，不變的是服務鄉親的初心。以前在幕後協助議員替鄉親發聲、解決問題，現在決定自己站到第一線，就是要承擔責任，把8年歷練轉化成服務家鄉的即戰力。」

葉翰勳表示，「傳承不是複製上一代，而是把好的服務精神留下來，再加入年輕世代的新觀念。」歐政豪表示，參選不是接下一個位置，而是希望接下服務鄉親的責任。在政壇32年的尤榮智交棒女兒尤淨寬完成登記。尤淨寬說，接棒父親未來是服務品質的升級。

國民黨台南新世代攜手，今天上午市議員參選人林燕祝、李佳蓉、歐政豪、葉翰勳共同前往台南市選舉委員會完成參選登記。圖／林燕祝提供
國民黨台南新世代攜手，今天上午市議員參選人林燕祝、李佳蓉、歐政豪、葉翰勳共同前往台南市選舉委員會完成參選登記。圖／林燕祝提供

林燕祝 台南 國民黨 2026九合一選舉 台南市選舉

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