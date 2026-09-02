黃敏惠陪姪子黃政融登記參選議員 讚古意人、勤快、好央甲

嘉義市議員選舉登記第3天，國民黨市長黃敏惠上午陪同無黨籍姪子黃政融完成西區議員參選登記。黃敏惠力挺姪子投入地方政治，強調青年參政是好事，也盼延續家族服務嘉義的精神，讓不同世代共同為嘉義打拚。黃敏惠陪同姪子完成登記，讓黃家「世代參政」成為市議員登記第3天的選舉焦點。

黃敏惠表示，姪子黃政融從小耳濡目染，看著家人長期投入公共事務，對地方政治並不陌生。如今決定跨出參政第一步，代表年輕世代願意投入公共事務，她樂見「世代共榮」，也希望鄉親給年輕人一個機會。

談到支持姪子參選，黃敏惠以嘉義人的性格形容黃政融「古意人、勤快、好央甲」，認為他個性實在、願意做事，也有自己的想法與抱負，適合投入基層服務。

黃敏惠說，父親黃永欽長期關心地方、服務鄉親，她從政以來也一路受到嘉義人的支持，因此始終把民意當作從政最重要的依歸。姪子如今參選，也是希望承接上一代對地方的情感與責任，但未來仍要靠自己的努力，走出自己的路。

黃敏惠強調，青年加入地方政治，可以帶進新的觀點與力量，世代之間不是取代，而是合作、傳承與共榮。她也替姪子加油，盼黃政融把握機會，深入了解地方需求，用實際行動爭取選民認同。

黃政融表示，決定參選對地方發展有想法，把年輕人的聲音帶進議會。嘉義面臨產業發展、人口結構及城市建設等重要課題，年輕世代不能只是旁觀者，更應該主動參與。有機會進入議會，關注交通、生活環境、青年發展及城市建設等議題，用行動回應選民期待。