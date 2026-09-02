快訊

睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

美國《大轉運詐騙》報告：川普封堵洗產地，台灣企業怎應對？

「行人踏上斑馬線第一枕線才禮讓？」議員：多數人不知規則

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡蕥鍹拚竹北東區議員連任 端15.5億教育建設政績盼支持

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今登記參選第2選區竹北東區，爭取連任。圖／蔡蕥鍹提供
民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今登記參選第2選區竹北東區，爭取連任。圖／蔡蕥鍹提供

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今登記參選第2選區竹北東區，爭取連任。她表示，將以多年地方服務及問政成果再次接受市民檢驗，未來持續聚焦教育、交通、文化及環境，也因應高齡化、極端氣候與城市快速發展等治理課題。

2026九合一選舉

蔡蕥鍹歷經竹北市民代表、縣議員歷練。她表示，竹北人口快速成長，交通、教育、住宅、社福及公共設施需求隨之增加，多年來接觸的民眾陳情，也成為議會問政與政策倡議的重要基礎。

蔡蕥鍹指出，教育方面，任內爭取4.5億元拆除重建竹北國中信義樓、11億元興建新竹縣特殊教育資源大樓，並推動117學年國中會考制度由三級分改為五級分七積點制；交通方面，則持續關注國道一號橋下箱涵拓寬、五楊高架楊頭段新建工程、重要道路改善及通學安全。

住宅方面，她曾在縣政總質詢要求縣府盤點竹北土地、提出社會住宅具體規畫，認為高房價與租屋負擔已成青年家庭重要壓力，地方政府應落實居住正義。

具文史工作背景的蔡蕥鍹也長期關注文化資產，去年在議會提出「新竹州圖館藏返鄉」運動，追蹤散落各地的新竹州立圖書館史料，促請縣府結合未來縣總圖建設，重新串連地方歷史記憶。

社福方面，她持續推動敬老愛心卡改善，新竹縣敬老愛心卡額度後續由每月500點提高至1000點，使用範圍逐步擴大至農會及藥局。

蔡蕥鍹表示，許多政策完成後仍要持續追蹤「後續呢？」道路改善後要檢視交通是否順暢，福利上路後也要了解實際使用情形。面對下個任期，她將持續聚焦文化、環境、教育，並關注高齡化、極端氣候及快速城市化帶來的新治理課題，盼再次獲得竹北東區選民支持。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今登記參選第2選區竹北東區，爭取連任。圖／蔡蕥鍹提供
民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今登記參選第2選區竹北東區，爭取連任。圖／蔡蕥鍹提供

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今登記參選第2選區竹北東區，爭取連任。圖／蔡蕥鍹提供
民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今登記參選第2選區竹北東區，爭取連任。圖／蔡蕥鍹提供

東區 竹北 蔡蕥鍹 2026九合一選舉 議員 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園蘆竹議員選戰進入衝刺階段 民進黨胡家智完成登記

邱臣遠、吳旭智爭取陳見賢支持 藍竹縣黨部：續協調

邱臣遠稱獲陳見賢「全力支持」 竹北藍白合又有戲？

救藍白合林為洲出手 竹北市長讓邱臣遠 徐欣瑩和藍黨部回應曝

相關新聞

藍白分是一時？陳水扁預言「終歸會合」 籲民進黨靠自己

藍白陣營近期因合作布局出現變化，前總統陳水扁1日在Threads發文，以「大夢初醒時，分」形容目前藍白關係，並提醒民進黨，不宜因藍白出現歧見就預期對手會一路分裂到選舉。

賴瑞隆今登記參選高雄市長陳其邁現身「交棒」 8立委卻缺這3人

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陪同賴瑞隆完成登記，賴喊話要團結高雄，延續陳其邁6年施政；高雄市民進黨籍立委有8位，包含初選對手邱議瑩也到場力挺，不過未見邱志偉、許智傑、林岱樺3人，記者來不及追問賴即結束聯訪，幕僚解釋，3位委員都有行程。

蔣得立赴美交換生1年有特權？連勝文怒：欺負十幾歲小朋友非常缺德

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。對此，國民黨中評委主席團主席連勝文指出，選舉焦點應放在市長候選人身上，去欺負一個十幾歲的小朋友，非常缺德、糟糕。

新北李四川與蘇巧慧陷拉鋸 藍憂蔡英文效應抵消討厭蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今完成登記參選，前總統蔡英文更現身力挺。而根據昨天最新出爐的民調結果，蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。這個趨勢不僅是藍營的警訊，國民黨內也開始憂心，蔡英文效應的發酵，可能抵銷「討厭蘇貞昌」的負面觀感。

蔡蕥鍹拚竹北東區議員連任 端15.5億教育建設政績盼支持

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今登記參選第2選區竹北東區，爭取連任。她表示，將以多年地方服務及問政成果再次接受市民檢驗，未來持續聚焦教育、交通、文化及環境，也因應高齡化、極端氣候與城市快速發展等治理課題。

「準備好了！」 民進黨陳素月完成彰化縣長登記 宣示贏回執政權

民進黨提名的彰化縣長參選人陳素月今天上午完成競選登記，陳素月說，她準備好了，宣示將贏回彰化縣的執政權，重拾榮譽感；如果當選縣長，會加速彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化及彰化東區擴大都計案的解決，並落實完善的社會福利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。