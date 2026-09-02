蔡蕥鍹拚竹北東區議員連任 端15.5億教育建設政績盼支持

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今登記參選第2選區竹北東區，爭取連任。她表示，將以多年地方服務及問政成果再次接受市民檢驗，未來持續聚焦教育、交通、文化及環境，也因應高齡化、極端氣候與城市快速發展等治理課題。

蔡蕥鍹歷經竹北市民代表、縣議員歷練。她表示，竹北人口快速成長，交通、教育、住宅、社福及公共設施需求隨之增加，多年來接觸的民眾陳情，也成為議會問政與政策倡議的重要基礎。

蔡蕥鍹指出，教育方面，任內爭取4.5億元拆除重建竹北國中信義樓、11億元興建新竹縣特殊教育資源大樓，並推動117學年國中會考制度由三級分改為五級分七積點制；交通方面，則持續關注國道一號橋下箱涵拓寬、五楊高架楊頭段新建工程、重要道路改善及通學安全。

住宅方面，她曾在縣政總質詢要求縣府盤點竹北土地、提出社會住宅具體規畫，認為高房價與租屋負擔已成青年家庭重要壓力，地方政府應落實居住正義。

具文史工作背景的蔡蕥鍹也長期關注文化資產，去年在議會提出「新竹州圖館藏返鄉」運動，追蹤散落各地的新竹州立圖書館史料，促請縣府結合未來縣總圖建設，重新串連地方歷史記憶。

社福方面，她持續推動敬老愛心卡改善，新竹縣敬老愛心卡額度後續由每月500點提高至1000點，使用範圍逐步擴大至農會及藥局。

蔡蕥鍹表示，許多政策完成後仍要持續追蹤「後續呢？」道路改善後要檢視交通是否順暢，福利上路後也要了解實際使用情形。面對下個任期，她將持續聚焦文化、環境、教育，並關注高齡化、極端氣候及快速城市化帶來的新治理課題，盼再次獲得竹北東區選民支持。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今登記參選第2選區竹北東區，爭取連任。圖／蔡蕥鍹提供