「準備好了！」 民進黨陳素月完成彰化縣長登記 宣示贏回執政權

民進黨提名的彰化縣長參選人陳素月今天上午完成競選登記，陳素月說，她準備好了，宣示將贏回彰化縣的執政權，重拾榮譽感；如果當選縣長，會加速彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化及彰化東區擴大都計案的解決，並落實完善的社會福利。

彰化縣到目前已有縣議員陳重嘉、陳素月登記參選縣長，無黨籍彰化市前市長邱建富預定明天上午8時、國民黨參選人魏平政預定明天上午10時，辦理參選登記。

陳素月是由總統府資政姚嘉文、前縣長周清玉夫婦，以及立委黃秀芳、陳秀寳、縣議員及鄉鎮市長參選人陪同，今天上午11時前往彰化縣選委會辦理登記，眾人還高呼「陳素月凍蒜」，士氣高昂，展現團結氣勢。

陳素月說，自從獲黨提名後，她跟團隊不敢鬆懈，加緊腳步，在全縣26個鄉鎮市走透透、傾聽民意，並在各地辦了無數場的座談會，了解民眾需求，包括面臨人口的外移非常嚴重、產業發展遇到了瓶頸等困境，都反映了非常深的焦慮，對未來發展有非常深的期待。

陳素月說，彰化未來的發展，團隊跟專家學者積極地討論，製作白皮書提出具體對策。在重大交通建設，會加速彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化及彰化東區擴大都計案的解決，並落實包括65歲以上免健保費等完善的社會福利。

「我已經準備好了」，陳素月說，未來一定全力以赴，團結所有的夥伴為彰化縣來打拚，贏回彰化縣的執政權，重拾榮譽感。

民進黨提名的彰化縣長參選人陳素月今天上午完成競選登記，陳素月說，她準備好了，宣示將贏回彰化縣的執政權，重拾榮譽感。記者劉明岩／攝影

民進黨提名的彰化縣長參選人陳素月今天上午完成競選登記，陳素月說，她準備好了，宣示將贏回彰化縣的執政權，重拾榮譽感。記者劉明岩／攝影