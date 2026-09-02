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林俊憲陪綠議員登記喊「團結拚勝選」陳亭妃下午偕議員聯合登記
立委林俊憲今天陪同多位台南市議員參選人完成登記，包括蔡筱薇、朱正軒、郭鴻儀、蔡蘇秋金等，已完成登記的余柷青、蔡麗青、沈家鳳、陳秋宏及沈震南等也到場，林俊憲呼籲「大家要團結拚勝選」。
2026九合一選舉
民進黨台南市長參選人陳亭妃下午2點也將偕同多名市議員參選人前往選委會聯合登記。
其中蔡筱薇要在第十選區（東區）力拚三連霸，這是民進黨的艱固選區，蔡筱薇提出面對鐵路地下化、捷運藍線開工及綠園道等重大建設陸續推進，東區正站在城市轉型的重要轉捩點，接下來的四年，她要讓過去累積的經驗轉化為地方升級的具體方案，為東區開啟新的發展階段。
蔡筱薇表示，未來幾年將是東區城市發展非常關鍵的階段，隨著鐵路地下化及綠園道推進，長年被鐵路切割的都市空間將迎來重新縫合的契機；捷運藍線開工，也代表台南大眾運輸建設正式進入新的里程碑，重大交通建設交會，將重新改變東區的交通動線、生活圈及商業發展，如何提前做好整體規劃，是下一屆市議員不能迴避的重要課題。
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