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影／蔡英文陪童子瑋登記稱將是基隆市長 童：將跟賴總統合作點亮西岸

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
陪同登記選基隆市長，蔡英文：童子瑋現在是議長將來是市長。記者游明煌／攝影
陪同登記選基隆市長，蔡英文：童子瑋現在是議長將來是市長。記者游明煌／攝影

前總統蔡英文今天上午陪同民進黨基隆市長參選人童子瑋登記，蔡英文說，童子瑋今天是議長將來是市長，市長是一棒接一棒，請大家給童子瑋一個機會，為基隆接下下一棒，把建設和改變帶進每一個基隆人的生活。

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蔡英文說，童子瑋今天是議長將來是市長，她到基隆有一重很熟悉的感覺，她擔任總統8年，也是基隆改變最快的8年，她和前市長林右昌一起做了很多事，從國門廣場、東西岸旅運設施到軍港西遷、市港再生，一步一步把過去被港區切割的空間逐步打開，讓基隆人重新回到走過的港邊。

蔡英文表示，這些改變需要中央和地方一起合作，基隆需要一個了解基隆、知道基隆需是什麼，一件一件去解決。她認識童子瑋是他第一次參選議員，她替他站過台，8年過去了，他從年輕議員到現在擔任議長，一步步累積經驗和市民對他的信任。

蔡英文認為，一個好市長不只要有願景，更重要的是知道市民每天過的是什麼樣的生活，下雨時通勤方不方便，照顧長輩時資源找不找得到，年輕人想留下來有沒有好的工作機會和生活，這就是童子瑋說的「生活市長」要做的事。

蔡英文表示，過去她和林右昌一起努力把東岸打開，接下來童子瑋要開始點亮西岸，市長是一棒接一棒，不是換一個市長都要重新開始，把好的基礎留下來，同時發展出新的機會，啟動新的建設，請大家給童子瑋一個機會，為基隆接下下一棒，把建設和改變帶進每一個基隆人的生活。

童子瑋說，基隆港的東岸在林右昌任內跟蔡前總統同心協力，中央、地方合作無間，讓基隆發生了翻天覆地的改變。從市港再生、國門改造開始，讓基隆市民真正看見了，當基隆市和基隆港一起努力，就能把國門廣場、東西岸的旅運設施、港區的水岸空間整合起來，讓港口真正成為了基隆生活的一部分。

童子瑋說，軍港西遷這個基隆長期卡關的大工程，也是在這個時期完成，中央很積極的去協調國防、港務的系統，把這些軍用設施移轉到西岸，才釋放了東岸的空間，基隆港區才有機會重新整理跟規畫。

他邀請蔡英文擔任主委，就是希望她能把過去中央、地方合作的經驗傳授給他，讓他未來擔任基隆市長的時候，也能讓基隆人，像當年一樣，為自己的城市感到驕傲。蔡總統、林右昌市長打開東岸，他當市長，會跟賴總統合作一起點亮西岸。

童子瑋表示，他的競選理念是「生活市長」，除了把長輩、青年、通勤族的生活顧好以外，也會讓基隆港，成為商業跟觀光產業的重心，讓每一個基隆人，都能過上好的生活。

陪同登記選基隆市長，蔡英文：童子瑋現在是議長將來是市長。記者游明煌／攝影
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陪同登記選基隆市長，蔡英文：童子瑋現在是議長將來是市長。記者游明煌／攝影
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基隆 童子瑋 蔡英文 賴總統 2026九合一選舉 基隆市選舉

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