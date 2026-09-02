蘇巧慧登記參選新北市長 喊新北不必再當北市衛星城

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天登記參選，新北隊議員參選人也一同造勢拚全壘打。蘇巧慧表示，新北不必再當台北的衛星城市，將率領這座城市成為人民安身立命的首選。

蘇巧慧今天率領30多位議員參選人前往新北市選舉委員會，舉辦聯合登記參選記者會，宣告正式參選新北市長，並一一介紹議員參選人，共同高喊勝選口號。蘇巧慧隨後進入選委會，在先生龍男．以撒克．凡亞思陪同下完成登記。

蘇巧慧致詞時表示，新北市是栽培她的城市，她對新北有深厚的感情，盼能扛起責任，帶領城市持續進步。

她細數過去提出的政見，幼兒與青年方面推動0至6歲免門診與住院部分負擔、免費接種疫苗，以及由政府提供空間、資金等協助青年創業、加碼心理諮商；同時規劃20年婚育宅，以及夜間臨托、緊急臨托查詢平台等，減輕青年成家負擔。長輩福利部分，她提出5萬元假牙補助與敬老卡升級至1000點，並針對照顧者加發夜間及緊急津貼，讓他們得到實質資源並提供帶薪進修機會。

在產業發展面向，她將加速科技、醫療等產業園區的設置，協助傳統產業升級、成立「都更局」加速城鄉再造；同時結合文化與觀光，透過「新皇冠海岸」與「鑽石山城」計畫帶動地方觀光發展。

蘇巧慧強調，新北市29區每一區都有其特色，未來新北不必再當台北的衛星城市，新北可以自成一片繁星閃耀的星空。她期許帶領新北成為未來台灣人安身立命的首選、外國人一生必訪的城市。

蘇巧慧說，這次非常榮幸能成為新北隊隊長，這場選舉他們已經走了800多天，將持續用正面、陽光、說政見願景、談未來的方式告訴市民，新的時代正要來臨。