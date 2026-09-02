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新北議員陳乃瑜陪蘇巧慧同日登記 陳：媽媽力量集結 一同守護下一代

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市議員陳乃瑜今天陪同新北市長參選人蘇巧慧登記參選，並於同日完成登記參選市議員拚連任。圖／陳乃瑜提供
民進黨新北市議員陳乃瑜今天陪同新北市長參選人蘇巧慧登記參選，並於同日完成登記參選市議員拚連任。圖／陳乃瑜提供

民進黨新北市議員陳乃瑜今天陪同新北市長參選人蘇巧慧登記參選，並於同日完成登記參選市議員拚連任。陳乃瑜說，2位「媽媽候選人」一起出發，希望從市府到議會攜手合作，用媽媽最在乎家庭、孩子與生活的心，一起守護新北。

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陳乃瑜表示，4年前她以一個素人媽媽的身分走進議會，4年後，她帶著亮眼成績單，再一次爭取鄉親支持。「媽媽議員」是陳乃瑜問政最重要的出發點，從孩子出生前的孕產照顧、疫苗補助，到托嬰、托幼、校園安全、營養午餐；從地方需要的交通、運動與公共建設，到長輩的敬老福利、長照、偏鄉醫療，她一路從新店跑到深坑、石碇、坪林、烏來，希望讓每個家庭都知道有人願意站出來解決問題。

陳乃瑜說，第一次參選時，沒有龐大的資源，只有一股想替基層家庭做事的衝勁；這4年經過議會質詢、地方會勘，也經歷過被政治惡罷的風風雨雨，更讓她確定一件事=, 「政治或許很複雜，但一個媽媽想守護孩子、守護家園的心，可以很單純。」

這次陳乃瑜與蘇巧慧一起完成登記，陳乃瑜特別表示，兩人除了都是政治工作者，更有共同的「媽媽視角」，除了要守護自己的家，兩位媽媽也要一起守護整個新北，接下來陳乃瑜會繼續拚，和蘇巧慧一起顧孩子、顧長輩、顧家庭、顧地方，一起把新北這個家顧好。

民進黨新北市議員陳乃瑜今天陪同新北市長參選人蘇巧慧登記參選，並於同日完成登記參選市議員拚連任。圖／陳乃瑜提供
民進黨新北市議員陳乃瑜今天陪同新北市長參選人蘇巧慧登記參選，並於同日完成登記參選市議員拚連任。圖／陳乃瑜提供

蘇巧慧 陳乃瑜 議員 2026九合一選舉 新北市選舉

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