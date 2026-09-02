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柯文哲送「凍蒜」開運賀禮挺邱臣遠 喊全力拿下竹北

聯合報／ 記者季相儒黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲指出，黨中央戰略核心就是「全力拿下竹北」。記者季相儒／攝影
柯文哲指出，黨中央戰略核心就是「全力拿下竹北」。記者季相儒／攝影

民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠今率「民眾竹縣隊」議員及鄉鎮市民代表參選人至新竹縣選舉委員會完成聯合登記，民眾黨創黨主席柯文哲到場力挺。柯文哲表示，黨中央戰略核心就是「全力拿下竹北」，盼讓理性、務實、科學的治理願景在竹北生根。

2026九合一選舉

邱臣遠預計明天正式登記參選竹北市長，今天陪同其他參選人完成聯合登記後，他形容此刻心情「豁然開朗、堅定向前」，選戰目標非常清晰，就是全力以赴，為民眾黨與竹北市民拿下這場關鍵勝利。

他強調，自己擁有中央國會及新竹市副市長、代理市長的治理經驗，有信心將竹北打造成更具前瞻性、宜居且進步的城市。

柯文哲今天也致贈象徵「凍蒜」的開運賀禮，與參選人齊喊「新竹向前、希望實現；民眾竹縣隊、團結拚勝選」。他致詞表示，選舉是一段長期的品牌建立與扎根累積，民眾黨作為第三勢力新興政黨，一路走來歷經許多考驗，但始終踏實前行。

柯文哲指出，大新竹是休戚與共的共同生活圈，「民眾竹縣隊」此次整裝出發，結合竹北、湖口、新豐、竹東及五峰等地參選人展開跨域聯合作戰，黨中央戰略核心就是「全力拿下竹北」。

今天聯合登記陣容包括縣議員參選人游雅婷、林碩彥角逐竹北東區，陳岫玫角逐湖口、徐勝凌角逐新豐、鍾心渝角逐竹東及五峰；鄉鎮市民代表參選人則有林瑞德、李心然、劉文軒、吳燕瑩及鍾嘉祐等人。

邱臣遠表示，選戰進入最後三個月衝刺階段，「民眾竹縣隊」將帶著專業、清廉與勤政的承諾，深入新竹縣各地，以行動回應鄉親期待。

柯文哲今天也致贈象徵「凍蒜」的開運賀禮，與參選人齊喊「新竹向前、希望實現；民眾竹縣隊、團結拚勝選」。記者季相儒／攝影
柯文哲今天也致贈象徵「凍蒜」的開運賀禮，與參選人齊喊「新竹向前、希望實現；民眾竹縣隊、團結拚勝選」。記者季相儒／攝影

柯文哲指出，黨中央戰略核心就是「全力拿下竹北」。記者季相儒／攝影
柯文哲指出，黨中央戰略核心就是「全力拿下竹北」。記者季相儒／攝影

柯文哲 邱臣遠 竹北 2026九合一選舉 新竹縣 新竹縣選舉

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