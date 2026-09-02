快訊

睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

美國《大轉運詐騙》報告：川普封堵洗產地，台灣企業怎應對？

「行人踏上斑馬線第一枕線才禮讓？」議員：多數人不知規則

聽新聞
0:00 / 0:00

陳瑩登記參選台東縣長展團結 劉櫂豪賴坤成分進合擊

中央社／ 台東縣2日電

民進黨徵召的台東縣長參選人陳瑩今天完成登記，在前立委劉櫂豪、賴坤成陪同下展現綠營大團結。過去曾有嫌隙的劉、賴兩人都說「歷史已經翻過下一頁」，將分進合擊全力助陳瑩勝選。

2026九合一選舉

陳瑩今天在民進黨公職人員、九合一選舉民進黨提名人及部落耆老陪同下，前往台東縣政府大禮堂登記參選下屆台東縣長，展現團結氣氛。

過去台東大選，前民進黨立委劉櫂豪、賴坤成互相競爭，埋下「政治嫌隙」。這次陳瑩參選，綠營盼兩人「歸隊」，攜手合作打贏選戰。

今天上午擔任陳瑩競選總部總幹事的劉櫂豪陪同陳瑩登記，稍後趕到的賴坤成主動上前與劉櫂豪握手，兩人陪同陳瑩完成登記。

媒體詢問劉櫂豪與賴坤成合作一事，劉櫂豪表示，過去他和賴坤成有些紛紛擾擾，但「我們歷史已經翻過下一頁，下一頁一起往前進」。

賴坤成也說，「這一頁就翻了」，雖然內心還是有一點點奇怪，但那沒關係，事情過了就算了，大家往前看比較重要，沒必要每天都活在痛苦、歷史裡。他和劉櫂豪分工，劉櫂豪當總幹事，他則有空就回台東，針對自己熟悉、可以發揮的地方來補足，分進合擊幫陳瑩打贏選戰。

陳瑩表示，綠營展現大團結的氣氛，她感觸良深，感謝劉櫂豪、賴坤成，以及伍麗華、部落族人和支持者。她用6個字「團結、承擔、治理」來回應。

陳瑩指出，大家來自不同領域，團結在一起，有信心打贏年底選戰；接下來是承擔，她會把握每一分鐘、每一天，緊握台東各角落的每一雙手，也會端出一道一道牛肉（政見）。在治理上，饒慶鈴擔任2屆縣長，縣政有很明顯的進步，好的就接棒延續，不足的地方就補足，讓台東變得更好。

陳瑩表示，縣長的工作，就是把台東所有資源做合理、公平的分配。她承諾，治理縣政將秉持公平、公開，並遵守法制、清廉，讓每名公務人員都能依法行政，免於司法的恐懼。

2026九合一選舉 陳瑩 台東縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍白力挺…吳宗憲登記參選500多人陪 聲勢浩大

第四度登記參選 高嘉瑜：緊張興奮喊話「民進黨沒有分裂本錢」

力拚南投「13+1」 許淑華喊話：縣長、鄉鎮市長一起當選

嘉義朴子市長選舉競爭激烈 黃嫈珺、王如經今同日登記拚市長

相關新聞

藍白分是一時？陳水扁預言「終歸會合」 籲民進黨靠自己

藍白陣營近期因合作布局出現變化，前總統陳水扁1日在Threads發文，以「大夢初醒時，分」形容目前藍白關係，並提醒民進黨，不宜因藍白出現歧見就預期對手會一路分裂到選舉。

賴瑞隆今登記參選高雄市長陳其邁現身「交棒」 8立委卻缺這3人

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陪同賴瑞隆完成登記，賴喊話要團結高雄，延續陳其邁6年施政；高雄市民進黨籍立委有8位，包含初選對手邱議瑩也到場力挺，不過未見邱志偉、許智傑、林岱樺3人，記者來不及追問賴即結束聯訪，幕僚解釋，3位委員都有行程。

蔣得立赴美交換生1年有特權？連勝文怒：欺負十幾歲小朋友非常缺德

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。對此，國民黨中評委主席團主席連勝文指出，選舉焦點應放在市長候選人身上，去欺負一個十幾歲的小朋友，非常缺德、糟糕。

新北李四川與蘇巧慧陷拉鋸 藍憂蔡英文效應抵消討厭蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今完成登記參選，前總統蔡英文更現身力挺。而根據昨天最新出爐的民調結果，蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。這個趨勢不僅是藍營的警訊，國民黨內也開始憂心，蔡英文效應的發酵，可能抵銷「討厭蘇貞昌」的負面觀感。

黃敏惠陪姪子黃政融登記參選議員　讚古意人、勤快、好央甲

嘉義市議員選舉登記第3天，國民黨市長黃敏惠上午陪同無黨籍姪子黃政融完成西區議員參選登記。黃敏惠力挺姪子投入地方政治，強調青年參政是好事，也盼延續家族服務嘉義的精神，讓不同世代共同為嘉義打拚。黃敏惠陪同姪子完成登記，讓黃家「世代參政」成為市議員登記第3天的選舉焦點。

蔡蕥鍹拚竹北東區議員連任 端15.5億教育建設政績盼支持

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今登記參選第2選區竹北東區，爭取連任。她表示，將以多年地方服務及問政成果再次接受市民檢驗，未來持續聚焦教育、交通、文化及環境，也因應高齡化、極端氣候與城市快速發展等治理課題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。