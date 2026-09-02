陳瑩登記參選台東縣長展團結 劉櫂豪賴坤成分進合擊

民進黨徵召的台東縣長參選人陳瑩今天完成登記，在前立委劉櫂豪、賴坤成陪同下展現綠營大團結。過去曾有嫌隙的劉、賴兩人都說「歷史已經翻過下一頁」，將分進合擊全力助陳瑩勝選。

陳瑩今天在民進黨公職人員、九合一選舉民進黨提名人及部落耆老陪同下，前往台東縣政府大禮堂登記參選下屆台東縣長，展現團結氣氛。

過去台東大選，前民進黨立委劉櫂豪、賴坤成互相競爭，埋下「政治嫌隙」。這次陳瑩參選，綠營盼兩人「歸隊」，攜手合作打贏選戰。

今天上午擔任陳瑩競選總部總幹事的劉櫂豪陪同陳瑩登記，稍後趕到的賴坤成主動上前與劉櫂豪握手，兩人陪同陳瑩完成登記。

媒體詢問劉櫂豪與賴坤成合作一事，劉櫂豪表示，過去他和賴坤成有些紛紛擾擾，但「我們歷史已經翻過下一頁，下一頁一起往前進」。

賴坤成也說，「這一頁就翻了」，雖然內心還是有一點點奇怪，但那沒關係，事情過了就算了，大家往前看比較重要，沒必要每天都活在痛苦、歷史裡。他和劉櫂豪分工，劉櫂豪當總幹事，他則有空就回台東，針對自己熟悉、可以發揮的地方來補足，分進合擊幫陳瑩打贏選戰。

陳瑩表示，綠營展現大團結的氣氛，她感觸良深，感謝劉櫂豪、賴坤成，以及伍麗華、部落族人和支持者。她用6個字「團結、承擔、治理」來回應。

陳瑩指出，大家來自不同領域，團結在一起，有信心打贏年底選戰；接下來是承擔，她會把握每一分鐘、每一天，緊握台東各角落的每一雙手，也會端出一道一道牛肉（政見）。在治理上，饒慶鈴擔任2屆縣長，縣政有很明顯的進步，好的就接棒延續，不足的地方就補足，讓台東變得更好。

陳瑩表示，縣長的工作，就是把台東所有資源做合理、公平的分配。她承諾，治理縣政將秉持公平、公開，並遵守法制、清廉，讓每名公務人員都能依法行政，免於司法的恐懼。