陪民眾黨提名竹市議員參選人登記 柯文哲： 爭取最大支持

民眾黨前主席柯文哲今天上午陪同黨提民參選新竹市議員的參選人到新竹市選委會登記，媒體聯訪時記者提問對於竹北市長選舉，是否希望新竹市長高虹安來支持？柯文哲說，選舉的立場當然要爭取最大的支持。將代表民眾黨參選竹北市長的邱臣遠說，如果有機會與高虹安強強聯手的話，不管是對於支持者的凝聚，或是對於選情的加分，都有非常正面的效益。

邱臣遠說，他跟高虹安過去是立院多年戰友，2024年他也到新竹市府協助推動市政。在副市長與代理市長期間也一起挺過大罷免，獲得非常多市民的肯定。現在這個階段當然希望爭取最多的支持。若高虹安有意配合，當然非常歡迎。

針對竹北市長藍白合議題，高虹安說，尊重參選人的選擇，也尊重兩黨一些協調機制。最後市長是誰，還是交由市民決定。這些紛擾在這周應該會定案，她這邊就是全力支持優秀的候選人。

記者再提問柯文哲，如何看鄭麗文今陪同高虹安登記參選新竹市長？柯文哲說，在新竹市長的選舉上，他個人是支持高虹安，台灣民眾黨的市議員也是支持高虹安，如果還有其他人也要來支持高虹安，就他的個人立場來講，當然是表示歡迎。