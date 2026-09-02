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影／張啓楷完成登記向王美惠下戰帖辯論 黃國昌批陳世凱建設分顏色

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷由民眾黨主席黃國昌、市長黃敏惠及多名藍白市議員及參選人陪同，前往選委會登記。記者魯永明／攝影
藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷由民眾黨主席黃國昌、市長黃敏惠及多名藍白市議員及參選人陪同，前往選委會登記。記者魯永明／攝影

藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷上午到選委會完成登記，對民進黨市長參選人王美惠火力全開，公開下戰帖要求辯論，直指王美惠過去選立委承諾爭取嘉義聯外軌道，如今未實現，質疑「跳票立委憑什麼選市長？」張啓楷以「我們要軌道、也要公道」作選戰訴求，宣告藍白合市長選戰開打。

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張啓楷「三問王美惠」，提出將政見發表會改「兩輪辯論」，聚焦市政建設願景辯論，王美惠您會參加嗎？第二、高鐵嘉義站聯外軌道建設政見，王美惠為什麼持續跳票也不發聲爭取？並要求高鐵聯外軌道應即刻動工。第三張啓楷力爭修正財劃法，每一年嘉市增加77億元統籌分配稅款，王美惠為什麼反對？王美惠不該閃躲，跳票立委憑什麼競選市長？王美惠應提競選政見給市民交代。

張啓楷表示，選市長提15項重要政見，包括「拚經濟」－商圈２＋４、加速北港路沿線產業廊道的開發；「暢交通」－建設嘉義市北面快速道路、加速牛稠溪快速道路完工、力爭高鐵聯外軌道動工。「顧市民」－65歲以上長輩免健保費、提高生育津貼、年輕人可負擔宅。「強教育」－智慧教室、打造校園安全。敬老卡擴大放寬用於搭計程車、抵用掛號費、可於超商、超市及農會消費」。

張啓楷由民眾黨主席黃國昌、市長黃敏惠及多名藍白市議員及參選人陪同，前往選委會登記，黃敏惠拉起張啓楷的手說，由張啓楷延續幸福城市市政成果。黃敏惠表示，藍白合是「用理念結合、團結、合作」，目的讓台灣更好、嘉義更好。她指出，張啓楷近來持續舉辦客廳會，深入大街小巷，與長輩、年輕人及家長面對面交流，傾聽市民聲音，也提出對未來市政發展的構想。

她強調，嘉義市是艱困選區，既然藍白已完成整合，接下來就是團結一致、全力爭取勝選，「能夠延續幸福城市的，我支持張啟楷來擔任我們嘉義市市長。」

黃國昌將矛頭指向交通部長陳世凱，針對陳世凱日前在嘉義政策說明會提到「選後再談輕軌」，質疑攸關嘉義未來發展的重大交通建設，不應因選舉或政黨不同而延宕。公共建設是嘉市民共同爭取的權益，不應成為政黨選舉工具。

黃國昌誇讚黃敏惠施政優越，3任立委4任市長是「不敗女王」，強調黃敏惠優良施政絕對不能中斷，藍白合「堅不可破」，力拚市長議員全壘打。張啓楷完成登記是市長選舉「重要歷史性一刻」，感謝黃敏惠及國民黨議員站出來力挺。他肯定黃敏惠過去擔任立委及市長期間推動建設不分黨派，強調「建設不分顏色」，嘉市的發展不應受到政黨因素影響。

藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷由民眾黨主席黃國昌、市長黃敏惠及多名藍白市議員及參選人陪同，前往選委會登記。記者魯永明／攝影
藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷由民眾黨主席黃國昌、市長黃敏惠及多名藍白市議員及參選人陪同，前往選委會登記。記者魯永明／攝影

藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷由民眾黨主席黃國昌、市長黃敏惠及多名藍白市議員及參選人陪同，前往選委會登記。記者魯永明／攝影
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