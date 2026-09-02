影／蘇巧慧陪英系4議員登記參選連任 力求新北建設與福利「多多」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午前往新北市選舉委員會登記參選，登記後和民進黨4位英系競選連任的新北市議員張嘉玲、廖宜琨、彭佳芸、鄭宇恩一同高喊「2026，新北『慧』贏」及「『慧』做事、拚連任，『粉紅超跑』向前衝」口號。4位議員皆穿著粉紅色的衣服並特別準備了多多，象徵蘇巧慧「粉紅超跑」開進市府，並且未來「建設『多多』、福利『多多』，選票也『多多』」。

張嘉玲表示，最強母雞蔡英文前總統在台北市陪沈伯洋登記，新北市邀請新北母雞蘇巧慧陪小雞們登記，今天特別準備飲料「多多」，希望未來新北市「建設多多、福利多多」，市民朋友的很多心願都可以實現。

廖宜琨表示，今天4位英系議員一同登記，希望未來新北市能夠更好，建設多多，福利也多多，也希望民進黨新北市的議員們能夠爭取最多的建設。

彭佳芸表示，過去8年為地方付出了很多，最重要的是，提出了政見多多、福利多多、好康多多的願景，希望能夠選票多多，讓好的議員繼續留在議會。

鄭宇恩表示，4位在議會質詢小組的夥伴一起登記，也互相加油打氣，選票多多、政見多多，希望大家一起向前衝。