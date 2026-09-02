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台中市藍營正副議長聯合登記 盧秀燕、江啟臣打氣：團結拚勝選

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議長張清照（前左五）、副議長顏莉敏（前左六）等人登記參選。圖／張清照辦公室提供
台中市議長張清照（前左五）、副議長顏莉敏（前左六）等人登記參選。圖／張清照辦公室提供

年底選舉登記第三天，台中市國民黨集結，議長張清照、副議長顏莉敏等30多名議員參選人登記，市長盧秀燕、市長參選人江啟臣也陪同打氣。盧表示，市長和議會相輔相成，藍營提名的最強組合可以為城市發展努力；江說，團結才能拚勝選。

2026九合一選舉

國民黨台中市多人登記，張清照、顏莉敏、黨團書記長李中、黨部主委蘇柏興等人聯合登記，盧秀燕、江啟臣、鎮瀾宮董事長顏清標、前議長張清堂與立委黃健豪等人陪同相挺，共同高喊「國民黨全壘打」「台中市會更好」。張清照說，國民黨大團結拚勝選，會與人民站在一起，讓台中繼續發展繁榮。

盧秀燕表示，城市要更幸福、宜居與進步，要有好的市長，也要有好的議會與議長，江啟臣會成為未來更好的市長，張清照自己交棒給自己，成為更好的議會，祝福他們這次選舉都能成功，這是台中最大的福氣。

江啟臣說，團結才能拚勝選，過去8年的市長與議員選舉，國民黨就是因為足夠團結才能勝選；今天他只是陪同登記，明天才會親自登記，這也是很早就決定好的，要在9月3日軍人節登記，他是海龍蛙兵退伍，會展現海龍精神拚市政。

媒體詢問，怎麼看待近期各政黨都有要員赴陸的風波？江啟臣回應，只要對台灣好，任何黨派，不論中央地方，他都樂觀其成，從台灣與人民的角度出發，為兩岸關係、台商與國人同胞打拼。

蘇柏興指出，藍營在台中已經整隊完成，現在是完整的隊伍，不只有母雞帶小雞，還會有中央地方聯合作戰，全力爭取市長勝選、議員過半。

台中市國民黨議員聯合登記，市長盧秀燕（前左七）、市長參選人江啟臣（前左四）等人陪同。記者陳敬丰／攝影
台中市國民黨議員聯合登記，市長盧秀燕（前左七）、市長參選人江啟臣（前左四）等人陪同。記者陳敬丰／攝影

江啟臣 盧秀燕 藍營 2026九合一選舉 台中市選舉

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