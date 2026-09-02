鄭麗文、柯文哲同台挺高虹安 未談竹北藍白合

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】國民黨主席鄭麗文與民眾黨創黨主席柯文哲同台，但未談竹北藍白合可能破局！兩人在等待新竹市長高虹安登記參選時閒聊，鄭麗文關心的是柯文哲的電子手鐐狀況，並未談到竹北市長的整合問題。柯文哲一早在新竹縣受訪時表示，那是主席黃國昌要跟鄭麗文面對面解決的。

鄭關心柯電子手鐐

民眾黨創黨主席柯文哲2日早上先後替民眾竹縣隊、民眾竹市隊辦理聯合登記造勢，在新竹市登記時遇到國民黨主席鄭麗文。雖然竹北藍白合的問題近日沸沸揚揚，但兩人見面的氣氛仍相當自然，鄭麗文關心柯文哲的電子手鐐，柯文哲也分享他很多帳戶都被凍結、電子手鐐沒電怎麼辦等事情。

兩人隨後也分別站在高虹安左右後側、力挺高虹安連任，以及民眾黨的民代參選人。

高虹安避免表態

柯文哲在新竹縣被媒體問到竹北藍白合是否會與鄭麗文親自談談時表示「不會」，因為他一輩子重視SOP，只有例外、緊急時才會有另外處理，不然就是照制度走。而藍白合的問題，那是民眾黨主席黃國昌和國民黨主席鄭麗文要去面對面解決的。

新竹市長高虹安也被問到此題，但她僅表示，尊重所有參選人的參政權，還有兩黨的協調機制，但最終市長是誰需要由市民決定，相信相關的紛爭應該會在這星期定案，屆時就是全力支持「最優秀的候選人」，但她沒有明確表態支持國民黨的吳旭智或是民眾黨推派的邱臣遠。

關注4日登記截止

竹北市近日爆發藍白沒有整合成功，黃國昌不滿指出，當初國民黨是承諾「新竹縣長支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召」，但鄭麗文僅表示，雙方雖然對竹北地有不同判斷，但共同爭取選民支持的方向並未改變。

由於4日是登記參選截止日，外界都相當關注竹北是否會在最後一刻整合成功，抑或是破局。

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