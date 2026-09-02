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藍營民調李四川領先6.7百分點 蘇巧慧：參考

中央社／ 新北2日電

新北市議會國民黨團今天公布新北市長選舉民調，李四川支持度領先蘇巧慧6.7個百分點；蘇巧慧表示，她對民調的態度一樣，就是非常尊重，也會列為參考。

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國民黨團書記長陳儀君、黨團政策智庫總召黃心華及議員陳偉杰今天召開記者會，公布黨團委託 TVBS民調中心8月份所做新北市長選舉的民調。國民黨參選人李四川支持度39.8%、民進黨參選人蘇巧慧為33.1%，李四川領先6.7個百分點。

陳儀君表示，從近3個民調結果，李四川支持度6月份領先6.2、7月份領先6.9，8月份領先6.7。領先幅度都超過正負3%抽樣誤差，在統計學上，李四川的領先幅度具有顯著的意義。

陳偉杰表示，在「當選看好度」中，李四川以37.6%領先蘇巧慧25.6%，雙方差距達12個百分點；在喜好度方面，李四川平均5.7分，也持續高於蘇巧慧的5.1分。都顯示李四川目前仍維持相對穩定的優勢。

黃心華指出，從政黨支持結構來看，國民黨支持者88.5%支持李四川、民進黨支持者86.2%支持蘇巧慧，顯示藍綠支持者已回到各自基本盤，各自呈現「鐵板一塊」的態度。

蘇巧慧今天到新北市選委會登記參選，她接受媒體聯訪時針對民調問題表示，這段時間非常感謝這麼多人關心新北選情，也做了非常多的民調。她對民調態度一直都一樣，就是非常尊重，也會列為參考。

她表示，「我們不會在民調輸的時候就罵民調機構，也不會在贏的時候就嘲笑對手。對我來講，這些都是值得參考的數據，我們也會跟著這樣的資料一步一步地前進。」

她強調，最重要的是，大家也應該可以看到在趨勢當中，從這一整年也好、從最近也好，有越來越多的新北市民認同、肯定她們的方向，也希望新北市可以來到一個新時代，陽光、正面，談願景、談政見，「我們的政見也受到了大家的認同。我們會繼續保持這樣的態度和努力」，希望用這樣的態度，不但贏得這場選戰，未來也是來打造這樣陽光、正面的新北市。

李四川競選辦公室發言人潘才鉉對於民調領先一事表示，李四川對各項民調結果都會參考，此次民調結果維持穩定領先，展現市民朋友對於李四川深入基層、政見務實的肯定。

她表示，李四川會持續前進第一線、傾聽29區市民朋友的心聲，接棒新北市長侯友宜完成各項未完成的建設，並繼續提出各項有感政見，在擔任市長後一一落實，回應民眾的期待。

TVBS民調中心接受國民黨團委託民調，於8月28日到30日，採電話號碼後兩碼隨機抽樣所做電話訪問，完成有效樣本1224人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點以內。

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