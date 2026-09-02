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影／完成登記參選台中市長 何欣純提「三個第一」

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
選戰倒數88天，民進黨台中市長參選人何欣純（前右三）在立院黨團總召蔡其昌（前左三）及多位黨籍民意代表與支持者的簇擁下，正式完成台中市長參選登記。記者黃仲裕／攝影
選戰倒數88天，民進黨台中市長參選人何欣純（前右三）在立院黨團總召蔡其昌（前左三）及多位黨籍民意代表與支持者的簇擁下，正式完成台中市長參選登記。記者黃仲裕／攝影

選戰倒數88天，何欣純在多位黨籍民意代表與支持者的簇擁下，正式完成台中市長參選登記。何欣純發表演說時展現強烈信心，強調自己已走遍台中625個社區，深知市民對一個「會做事、能做事、做實事」首長的前瞻期待。

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何欣純指出，縣市合併升格至今，台中仍面臨「區域發展不均」、「產業經濟落差」及「城市治理能力不足」三大問題。為此，她特別提出「三個第一」政見：提升軌道建設效率、強化城市治理能力，以及振興產業經濟，宣示要以實質行動弭平三大落差。

何欣純表示，國際城市絕非空洞口號，而是需要腳踏實地建構。她曾提出「六心市政」與「台中創新168」等願景，未來將以「首都格局」打造欣欣向榮的大台中，帶領台中邁向國際化，做好迎接下一世代的充分準備。

選戰倒數88天，民進黨台中市長參選人何欣純（前中）在立院黨團總召蔡其昌（前左二）及多位黨籍民意代表與支持者的簇擁下，正式完成台中市長參選登記。記者黃仲裕／攝影
選戰倒數88天，民進黨台中市長參選人何欣純（前中）在立院黨團總召蔡其昌（前左二）及多位黨籍民意代表與支持者的簇擁下，正式完成台中市長參選登記。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純（左）在立院黨團總召蔡其昌（右）的陪同下，前往選委會完成參選登記。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（左）在立院黨團總召蔡其昌（右）的陪同下，前往選委會完成參選登記。記者黃仲裕／攝影

台中 何欣純 軌道建設 2026九合一選舉 台中市選舉

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