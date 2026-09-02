聽新聞
0:00 / 0:00
影／完成登記參選台中市長 何欣純提「三個第一」
選戰倒數88天，何欣純在多位黨籍民意代表與支持者的簇擁下，正式完成台中市長參選登記。何欣純發表演說時展現強烈信心，強調自己已走遍台中625個社區，深知市民對一個「會做事、能做事、做實事」首長的前瞻期待。
2026九合一選舉
何欣純指出，縣市合併升格至今，台中仍面臨「區域發展不均」、「產業經濟落差」及「城市治理能力不足」三大問題。為此，她特別提出「三個第一」政見：提升軌道建設效率、強化城市治理能力，以及振興產業經濟，宣示要以實質行動弭平三大落差。
何欣純表示，國際城市絕非空洞口號，而是需要腳踏實地建構。她曾提出「六心市政」與「台中創新168」等願景，未來將以「首都格局」打造欣欣向榮的大台中，帶領台中邁向國際化，做好迎接下一世代的充分準備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。