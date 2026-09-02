柯文哲鄭麗文合體力挺 高虹安：不只政黨合作 更是共同守護新竹市

新竹市長高虹安欲爭取市長連任，今在民眾黨前主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文陪同下到新竹市選委會登記，將藍白合氛圍拉滿。高虹安說，謝謝大家從不同政黨、不同領域，因為對新竹市有共同的願景，選擇站在一起。今天的團結，不只是政黨之間的合作，更是共同守護新竹市、建設新竹市的決心。

高虹安今天一抵達選委會就受到里長與支持者熱烈歡迎，現場高呼聲不斷，有民眾更當場贈送菜頭，預祝高虹安有「好彩頭」。除了柯文哲與鄭麗文陪同，新竹市議會議長許修睿、新竹市前市長林政則也到場支持。

高虹安指出，她今天前往選委會登記爭取市長連任，這張登記表上，寫的是高虹安的名字；但它所承載的，是每一位市民對新竹市未來的期待，登記只在今天，對城市的承諾，卻是每一天。

她說，四年前，市民把治理新竹市的責任交給她，這一路面對不少挑戰，也經歷許多考驗。但無論外界有多少紛擾，她始終記得，政治攻防會過去，市民每天的生活，才是市長真正的責任。所以，她始終沒有讓市政停下來。

高虹安指出，過去四年，她與市府堅守財政紀律，清償百億元公共債務，讓新竹市達成三十年來首度零負債。藉由零負債、高效能，讓新竹市的每一分預算，都跑出更好的城市成績。

市府完成班班有大屏、營養午餐全額補助、周周生生喝鮮奶，成立新竹市立數位實驗高中、推動建華國中升格完全中學；提高生育津貼、推出好孕補助，公托收托量能預計成長超過十倍。

另外，從校舍、道路、人行環境，到公園、運動及文化設施，她與市府面對問題、提出解法，一項一項推動、一件一件完成。這些成果，是市民、市府團隊、議會及地方夥伴共同努力的成果。

這些年，她一直住在竹市沒有搬離過，即使北上探視家人，也總是當天往返，沒有一天住在台北老家，對她來說，竹市不只是工作的地方，更是每天生活、投入感情、面對問題、承擔責任的家。她的生活座標、工作座標、責任座標，都在新竹市，從來沒有偏移，她是徹頭徹尾的新竹人。

高虹安說，市長不是選舉到了才走進城市，而是每天早上在這裡醒來、晚上在這裡回家，和市民走在同一條路上，一起感受期待，也一起面對問題。她對新竹市的感情，不需要用口號證明，她會用每天的生活、每一項市政，以及始終沒有離開的責任來證明。

她指出，未來四年，市府將推動「新竹好學2.0」，打造K-12科技雙語示範學校，興建赤土崎多功能社福館、兒少家庭福利館、青少年館、新竹小巨蛋等重大建設，完善全齡照顧，加速交通、人本環境、文化、體育及公共建設，並運用科技提升城市治理效率。

高虹安指出，市政不能停機，城市進步更不能中斷。她會繼續用專業找答案、用效率拚建設。這場選舉，她要爭取的，不只是連任，而是市民再次交付的責任；要延續的，不只是一個任期，而是竹市不斷向前的進步。

柯文哲指出，一直到現在，他的家人都還住在新竹，他也常回來。對我來說，新竹是他的故鄉，也是台灣政治希望的起點。竹市有很好的發展條件，高虹安的想法，非常有遠見，為了新竹未來更好的發展，要拜託新竹的鄉親，把市長這一票投給高虹安，相信高虹安一定會做得很棒。