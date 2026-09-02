影／桃園選委會議員登記場外驚見藝人李易 原來是挺「他」

今天是選舉登記好日子，桃園市選委會早上陸續湧入多名議員參選人到場登記，擠得現場水洩不通。會場外還驚見藝人李易也現身，原來是陪同市議員彭俊豪登記，他說自己與彭俊豪是好友，自己沒有政黨色彩，但認同彭的努力與認真，今天拍戲空檔休假，就來陪同好友登記給予支持祝福。

44歲桃園市議員彭俊豪為民進黨籍，外形酷似天王周杰倫，他在中壢區擔任過三屆議員，也代表民進黨參選過立委。今年爭取議員連任，今天早上到選委會進行候選人登記。

彭俊豪也和陪同登記的藝人好友李易合影留念，感謝好友相挺。他說。城市進步在於文化，文化關鍵在地的影視，大家都知道李易對於在地文化非常重視之外，也樂於推動美食推廣行銷，讓更多人認識桃園。

彭俊豪也說，很感謝李易親自來陪同登記，李是自己非常好的一個兄弟，兩人常常會聊車子、服飾，聊流行，也會聊地方上各種社會議題。

李易說，桃園擁有機場，很多觀光客、外來客都會來，應該要最接近國際的地方。自己是台北人，雖然不是在桃園這個選區，但他與彭俊豪都是六、七世代，認識他在不管在民生議題或在地文化推廣甚至青少年、老年，都有完整的想法在推動。

李易肯定彭俊豪不讓政治淪為一場口水，是作為政治人物最難得的地方，「美食流口水就可以了，政治不要有口水。」

李易也分享，自己沒有特定政黨色彩，在台北跟民眾黨的議員陳宥丞熟識，也肯定國民黨立委牛煦庭有論述能力，認識彭俊豪三、四年，對於彭的處事與想法也很認同，期許他未來能更上層樓。