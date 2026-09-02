「竹北經驗」成選戰王牌 鄭朝方登記選縣長拚13鄉鎮共好

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今上午從竹北市東公園出發，徒步前往新竹縣選委會登記參選。他喊出「竹北做到了，新竹縣一定也可以做到」，要將竹北3年多治理經驗推向全縣13鄉鎮，主打城鄉共好。

鄭朝方上午在支持者陪同下，從市東公園出發，接棒的竹北市長參選人曾聖凱、無黨籍竹東鎮長郭遠彰及鄭朝方胞兄、無黨籍新竹縣議員鄭朝鐘也到場力挺，一行人隨後徒步前往新竹縣選委會，由於資料審查稍微「卡關」，鄭朝方於上午11時30分完成登記。

鄭朝方表示，選擇從市東公園出發別具意義，這座公園承載許多市民期待，過去3年多來，竹北從公園、圖書館、人行道，到各項建設、活動及政策，逐步建立屬於竹北的治理品牌，如今要帶著這個品牌走向新竹縣13鄉鎮。

他說，竹北橫跨農村、舊城區、高鐵區，也有漁村及海洋觀光，治理面向多元，市民也給了市府相當嚴格的考驗。面對教育、交通等問題，市府不因權責問題縮手，包括中正東路機車道、黃金通勤線、YouBike等議題，都透過跨機關協調尋求突破，水圳公園長期優養化問題也採取「直球對決」處理。

鄭朝方指出，竹北這幾年的改變已深植人心，也讓其他鄉鎮居民期待改變，因此這次要把竹北經驗帶到其他12個鄉鎮。新豐、湖口可著重教育、交通問題；關西、新埔可透過觀光及客家文化打造地方特色；台三線沿線的寶山、峨眉、北埔則可結合在地生活發展觀光，橫山、芎林及五峰、尖石等地，也將依地方條件推動適性發展。

鄭朝方說，自己帶著竹北市民滿滿的期許走向新竹縣，希望未來新竹縣能與竹北一樣共好，「會做事，帶來改變；竹北經驗，在新竹縣實現」，並強調「竹北做到了，新竹縣一定也可以做到」。

鄭朝方指出，竹北這幾年的改變已深植人心，也讓其他鄉鎮居民期待改變，因此這次要把竹北經驗帶到其他12個鄉鎮。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今上午從竹北市東公園出發，徒步前往新竹縣選委會登記參選。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方表示，選擇從市東公園出發別具意義，這座公園承載許多市民期待，過去3年多來，竹北從公園、圖書館、人行道，到各項建設、活動及政策，逐步建立屬於竹北的治理品牌。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方表示，選擇從市東公園出發別具意義，這座公園承載許多市民期待，過去3年多來，竹北從公園、圖書館、人行道，到各項建設、活動及政策，逐步建立屬於竹北的治理品牌。記者黃羿馨／攝影

無黨籍竹東鎮長郭遠彰陪同鄭朝方登記。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方指出，竹北這幾年的改變已深植人心，也讓其他鄉鎮居民期待改變，因此這次要把竹北經驗帶到其他12個鄉鎮。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今上午從竹北市東公園出發，徒步前往新竹縣選委會登記參選。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今上午從竹北市東公園出發，徒步前往新竹縣選委會登記參選。記者黃羿馨／攝影