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蔣萬安兒交換學生爭議沈伯洋緩頰讚優秀 籲蔣先注意不要事後才止血

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往台北市選委會登記參選。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往台北市選委會登記參選。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安兒子錄取教育局海外交流計畫，將休學一年赴海外交流，不過外界質疑該專案有補助有特權，蔣萬安今天表示將不拿補助。民進黨台北市長參選人沈伯洋認為，蔣兒子優秀申請到海外交流是好事，不過大家在討論是利益迴避問題，很多事應事前就注意，而不是事後才止血，更反映出目前「OK繃」城市治理。

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沈伯洋重申，大家在討論的應該不是針對他兒子，因為他兒子優秀能申請到學校、到海外去做交流，這對台灣來講都是好事，大家在討論較多是利益迴避相關，這也反映出來，北市府現在一貫做事態度，就是人家質疑在前面你應該要做什麼但沒做，最後後端才止血，「比如說現在不領了」。

沈伯洋舉例，前陣子藍委翁曉玲要去刪國務機要費預算，恐影響庇護工場月餅訂單，當時蔣就應該阻止台北市的國民黨立委不要去刪預算，而不是自己最後跑去庇護工場掏腰包；無菸城市被議員不斷提醒要有辦法、規畫結果沒有做，被罵之後趕快把錯的東西拆掉，這也與他所說「市政不能止有OK繃非常類似」。

蔣萬安 沈伯洋 交換學生 2026九合一選舉 台北市選舉

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