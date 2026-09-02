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民進黨陳品安登記參選苗栗縣長 提3大保證喊出「苗栗隊全壘打」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
民進黨陳品安今天由大批支持群眾簇擁下，登記參選苗栗縣長，喊出「苗栗隊全壘打」。記者范榮達／攝影
民進黨陳品安今天由大批支持群眾簇擁下，登記參選苗栗縣長，喊出「苗栗隊全壘打」。記者范榮達／攝影

民進黨陳品安今天由大批支持群眾簇擁下，登記參選苗栗縣長，她提出幸福苗栗三大保證，包括精準對接中央的資源、更多永續福利發放，及一定專業治縣，並喊出「苗栗隊全壘打」。

2026九合一選舉

國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任，則由競選總部主任委員立委陳超明、總幹事立委邱鎮軍等人陪同，明天上午9點10分從總部出發，步行到縣府文化觀光局中正堂，預定9點30分登記。

今天黃道吉日，地方選舉登記參選爆炸，選務中心內外，支持者「當選」口號此起彼落，陳品安由客委會前主委楊長鎮，及競選總部主任委員台灣觀光協會榮譽會長、圓山大飯店董事長葉菊蘭等人陪同登記，苗栗女兒葉菊蘭推薦陳品安代表年輕一輩站出來，陳是律師、財經專業人員，地方耕耘很久的最優秀人才，支持陳當縣長，溫柔體貼又有遠見。

陳品安則強調非常認真負責，提出對幸福苗栗三、四、五政策，就是希望末來可以看到，保證精準對接中央的資源、更多永續福利發放，及一定專業治縣，讓每一位鄉親都得到最好的照顧，這一屆是苗栗隊最有希望、最有可能獲勝的一次，愛子孫、保護土地，不只是期許，而是未來黨公職及她要做的事情。

葉菊蘭為陳品安披上彩帶，並交給陳球棒，象徵揮出全壘打，現場呼口號「苗栗隊全壘打」、「幸福苗栗、萬事品安」，氣氛相當熱絡。

今天登記，苗栗市下屆市長選舉，無黨籍7連霸議員禹耀東、國民黨競選連任余文忠上午完成登記，下午預定有民進黨林月琴及無黨籍楊燕梅登記，4搶1被視為近年來最激烈的一次，政壇拭目以待。

民進黨陳品安今天由大批支持群眾簇擁下，登記參選苗栗縣長，喊出「苗栗隊全壘打」。記者范榮達／攝影
民進黨陳品安今天由大批支持群眾簇擁下，登記參選苗栗縣長，喊出「苗栗隊全壘打」。記者范榮達／攝影

陳品安 苗栗 民進黨 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

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