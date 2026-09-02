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黃世杰發表競選宣言 再批桃園市政空轉3年 要求辯論給市民最好選擇

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
各選區民進黨現任議員、議員參選人把許願清單交付黃世杰，期許黃當選後完成所有的市政建設願望。記者鄭國樑／攝影
各選區民進黨現任議員、議員參選人把許願清單交付黃世杰，期許黃當選後完成所有的市政建設願望。記者鄭國樑／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰今天上午到選委會登記，同時發表競選宣言，誓言11月28日市長、議員選舉（投票日）都勝選、全壘打，實現桃園未來的市政大願景。他希望接下來選舉的最後階段衝刺，能跟競爭對手有一場良性的市政辯論跟互動，讓市民朋友做出更好的選擇。

2026九合一選舉

黃世杰上午在競選總部主委范振修、競總核心幹部和所有黨籍議員、議員參選人陪同下到選委會登記與發表競選宣言，說明參選以來這段時間，他和所有黨籍議員、議員參選人組成桃園隊，走遍大街小巷，走遍桃園所有的市場，也在各區合辦座談會，聽到第一線基層民眾的聲音，同時提出包含社福以及托育、教育、交通、大眾運輸等等的政見，從最基層的聲音找到市政未來發展的方向。

桃園過去在民進黨執政，特別是在鄭文燦市長的任內，確實大刀闊斧規畫許多重大的建設，改善每一區、每一里人民的生活，不只是路平、燈亮、水溝通，包括公園、市民活動中心、社福場館，都曾經非常快的速度在建設，也讓市民非常有感。

黃世杰說，這幾年我們看到，許多的建設都停了下來（指張善政上任），包含台積電要到龍科設廠，因為改朝換代空轉了三年，更不用說像亞矽創、中壢體育園區，以及許多重大的捷運建設工程，這幾年都陷入一停頓、停滯的狀態，一直到接近選舉了，才突然間醒過來，發現有些建設停了兩年三年沒有發包，趕快發包；停了兩年三年沒有動工，趕快動工，最近很多市地重劃案都有類似的情形。

他相信桃園市民的眼睛是雪亮的，不管任何大建設他和團隊都要加速進行，小的、微型的像社福場館，也要用最快的速度來回應民意；建設過程中，要跟市民朋友詳細地溝通說明，找出大家最合適的方案，不能等到市民朋友發現「欸，既定的方案怎麼跟他們想的不一樣？」市突然收到連署抗議才來喊卡，馬祖新村的活動中心就是最好的例子。

黃世杰說，團隊從最近的事件到這三年來，發現市民朋友不斷在忍受市政沒有效率跟空轉，大家的感受非常的深。他今天登記參選和發表宣言，就是希望真正能夠做到「心桃園 動起來」，組成一個對於市民的需求沒有距離的桃園隊，一個更用心、更加努力的市政團隊，才能夠真正帶領桃園往前走。他強調，桃園面臨產業升級，以及生活品質需要大改造的關鍵時刻，希望桃園未來真正是國門之都，充分地發揮國門、產業鏈、製造業的競爭優勢，在國際上不管是半導體、無人機或國防軍工的產業，桃園都有非常大的競爭優勢，用這些優勢引進最新的科技包括傳產，讓所有市民、年輕一輩能在桃園就近有好的發展。

黃世杰宣言也談及桃園的醫療資源要能盡速得到補強，除了新建市立醫院，更重要的是補足急缺的醫療資源，譬如說癌症等重症這些比較需要團隊照顧的，或是兒童、長輩長照的資源，都要透過網路式的服務，結合既有的許多醫學中心盡速提供資源，這些是短期的目標，長期方面桃園當然需要第二座醫學中心，過去都已經提出要用什麼樣的路徑達成，只是現在市政府沒有認真去做。今天跟市民朋友報告市政建設願景，接下來會帶著13區議員提供給各區的建設發展願望，用快樂、前瞻以及積極的態度來面對這場選舉，也希望接下來選舉的最後階段衝刺，能夠跟競爭對手有一場良性的市政辯論跟互動，讓市民朋友做出更好的選擇。

黃世杰表示，今天登記參選遵循桃園隊的傳統，聚集議員參選人一同來到桃園市選委會，這是桃園隊的光榮傳統，我們一直都是把所有的市民朋友當成是最重要的支持的核心。

黃世杰（前排左6）在團隊和所有黨籍議員陪同下完成市長選舉登記。記者鄭國樑／攝影
黃世杰（前排左6）在團隊和所有黨籍議員陪同下完成市長選舉登記。記者鄭國樑／攝影

黃世杰 辯論 桃園 2026九合一選舉 桃園市選舉

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