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松信是藍白合示範區？秦慧珠：黨中央沒有明確規定議員藍白合

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨中評委主席團主席連勝文上午陪國民黨台北市松信議員參選人李明璇領表登記受訪。記者楊正海／攝影
國民黨中評委主席團主席連勝文上午陪國民黨台北市松信議員參選人李明璇領表登記受訪。記者楊正海／攝影

今天是2026年九合一地方公職人員選舉登記第三天，針對「藍白合」，國民黨北市議員參選人李明璇上午登記時受訪指出，松山信義區的藍白合，是滿好的示範區；同選區的國民黨市議員秦慧珠訪表示，黨中央並沒有明確規定藍白在議員如何聯合競選或綁在一起選。

2026九合一選舉

針對竹北藍白合破局，是否擔心影響到選舉？李明璇指出，完全不擔心，竹北是單一個案，期待藍白合是大多數人的共識，也希望朝這個目標而努力。松山信義選區的藍白合，相信大家應該都看得出來，應該算是一個滿好的示範區，有很多國民黨立委也持續在幫民眾黨的小雞。

她說，市長蔣萬安接下來也會跟白營的小雞有聯合的造勢，她覺得，這樣子的心胸，跟這樣的一個團結，相信市民也都看在眼裡。

國民黨松信議員秦慧珠上午前往市選委會登記參選受訪，針對藍白合，她說這是國民黨跟民眾黨政黨結盟的最高指導原則，藍白一定要合作，在很多縣市也合作，但是她覺得在市議員的部分，黨中央並沒有明確地規定。

秦慧珠指出，她覺得市長、其他的縣市長，甚至明年的立法委員，藍白應該都是要綁在一起選，可是議員的部分，大家各自提名，現在就是兄弟登山各自努力，一同成功。

民眾黨議員陳宥丞指出，現在藍白是兄弟登山、各自努力，台灣是不是需要民眾黨、台灣是不是需要第三勢力？相信藍軍的朋友，答案非常清楚，不然不會一起挺過「大罷免」，不會一起挺過民進黨荒腔走板的執政況。

陳宥丞指出，2028如果要重返執政，2026在全台灣各地遍地開花，勢在必行，所以這個時候要仰賴的上一輩，尤其是國民黨前輩的智慧。他說，他聽過國新合、國親合、泛藍大團結，但從來沒有真正感受到國民黨，願意跟另一個第三勢力真心誠意坐下來好好為了國家、人民的福祉，往前進一步。他說，真心地希望2026年，可以全台灣遍地開花，2028才有重返執政的本錢。

國民黨松信市議員秦慧珠，上午前往市選委會登記參選。記者楊正海／攝影
國民黨松信市議員秦慧珠，上午前往市選委會登記參選。記者楊正海／攝影

民眾黨港湖區市議員陳宥丞上午前往市選委會登記參選。記者楊正海／攝影
民眾黨港湖區市議員陳宥丞上午前往市選委會登記參選。記者楊正海／攝影

藍白合 藍白 秦慧珠 2026九合一選舉 台北市選舉

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