松信是藍白合示範區？秦慧珠：黨中央沒有明確規定議員藍白合

今天是2026年九合一地方公職人員選舉登記第三天，針對「藍白合」，國民黨北市議員參選人李明璇上午登記時受訪指出，松山信義區的藍白合，是滿好的示範區；同選區的國民黨市議員秦慧珠訪表示，黨中央並沒有明確規定藍白在議員如何聯合競選或綁在一起選。

針對竹北藍白合破局，是否擔心影響到選舉？李明璇指出，完全不擔心，竹北是單一個案，期待藍白合是大多數人的共識，也希望朝這個目標而努力。松山信義選區的藍白合，相信大家應該都看得出來，應該算是一個滿好的示範區，有很多國民黨立委也持續在幫民眾黨的小雞。

她說，市長蔣萬安接下來也會跟白營的小雞有聯合的造勢，她覺得，這樣子的心胸，跟這樣的一個團結，相信市民也都看在眼裡。

國民黨松信議員秦慧珠上午前往市選委會登記參選受訪，針對藍白合，她說這是國民黨跟民眾黨政黨結盟的最高指導原則，藍白一定要合作，在很多縣市也合作，但是她覺得在市議員的部分，黨中央並沒有明確地規定。

秦慧珠指出，她覺得市長、其他的縣市長，甚至明年的立法委員，藍白應該都是要綁在一起選，可是議員的部分，大家各自提名，現在就是兄弟登山各自努力，一同成功。

民眾黨議員陳宥丞指出，現在藍白是兄弟登山、各自努力，台灣是不是需要民眾黨、台灣是不是需要第三勢力？相信藍軍的朋友，答案非常清楚，不然不會一起挺過「大罷免」，不會一起挺過民進黨荒腔走板的執政況。

陳宥丞指出，2028如果要重返執政，2026在全台灣各地遍地開花，勢在必行，所以這個時候要仰賴的上一輩，尤其是國民黨前輩的智慧。他說，他聽過國新合、國親合、泛藍大團結，但從來沒有真正感受到國民黨，願意跟另一個第三勢力真心誠意坐下來好好為了國家、人民的福祉，往前進一步。他說，真心地希望2026年，可以全台灣遍地開花，2028才有重返執政的本錢。

國民黨松信市議員秦慧珠，上午前往市選委會登記參選。記者楊正海／攝影