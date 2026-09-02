影／陪同賴瑞隆登記參選高雄市長 陳其邁：選對人才能走對路

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天上午由高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、黃捷及多名民進黨市議員參選人陪同，前往高雄市選舉委員會完成登記。邱議瑩也穿上賴瑞隆競選背心，與賴瑞隆擊掌、合影，展現民進黨初選後的整合氣勢。

陳其邁現場為賴瑞隆披上肩帶，強調「選對人，才能走對路」，並肯定賴瑞隆過去在立法院及市府的經驗，認為是延續高雄發展的重要人選。賴瑞隆則以「高雄大聯盟」為選戰主軸，自許接下謝長廷、陳菊、陳其邁之後的「第四棒」，喊出「正面第一、團結第一、專業第一、高雄第一」的「四個第一」，並誓言帶領民進黨市議員拚議會過半。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（前左）今天上午由高雄市長陳其邁（前右）等人陪同，前往高雄市選舉委員會完成登記。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天上午由高雄市長陳其邁等人陪同，前往高雄市選舉委員會完成登記。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右一）今天上午由高雄市長陳其邁（右二）等人陪同，前往高雄市選舉委員會完成登記。記者劉學聖／攝影