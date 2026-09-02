夫婦里長戰！新北「貓村」里夫妻對決 基隆這對夫妻各選一里

新北市、基隆市今年各有一對夫妻，兩人都登記參選里長。差別在新北瑞芳區光復里長周晉億，面臨妻子吳梨花的挑戰，基隆中正區新富里長莊紫濠的妻子張君瑜，則將競選與新富里毗鄰的新豐里長。

2026年九合一選舉候選人參選登記時間為8月31日至9月4日。瑞芳區光復里是猴硐「貓村」所在地，周晉億熱心地方事務，獲得里民友持，從升格新北市的台北縣時代至今，選過10次里長，當選8次。

周晉億8月31日率先完成登記，他依掌握的地方動態，原本預估這次選舉是同額競選，結果他的妻子吳梨花，9月1日也登記參選。周說，可能是怕他單調，出來陪他選。

周晉億和吳梨花目前分住兩地，周說，兩人分居不是因為夫妻吵架，而是原本同住在貓村內的房子，但他年紀比較大，年過70了，兩隻腳比較會「痠軟痛」，所以回侯硐路旁的老家住，並在附近的里辦公處服務里民，騎機車可以直接回到老家，這樣子對他來說比較方便。

周晉億說，每個人都是自由之身，不管是夫妻，不管是子女，不管是什麼身分，每個人都可以有自己的主張和意見，民主國家是開放性的，誰要選都可以。他和妻子兩人都登記參選，里民選給她，他也是祝福她，就由她去服務，他就休息。里民選給他，他就是繼續服務，這樣子而已。

基隆市中正區新豐街兩側原本是同個里，因為大型社區推案，住戶增加，才分成新富里和新豐里。新富里長莊紫濠曾4年前擔任基隆警一分局偵查小隊長時，帶職參選里長並勝選，專職里長。

莊紫濠，里民最根本、最想要的就是如果發生急難救助等事件，或是遇到刑事案件，有地方可以求助，現在里民都會找他。有新豐里的里民跟他說，也想有這樣的服務，他才跟擔任近30年護理師的妻子張君瑜說，不然一起來服務。

莊紫濠和張君瑜今天同步完成參選登記，莊說，他擔任近4年里長，服務內容民眾都看得到。「我像7-11」，里民會覺得可以找到里長，不會找不到人。他希望以後能把新豐、新富里合起來，兩個里的資源可以共享，夫妻兩人一起把整條新豐街做的更好。

基隆中正區新富里長莊紫濠（左）今天登記競選連任，他的妻子張君瑜登記參選毗鄰的新豐里長。圖／莊紫濠提供