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三戰屏東縣長 國民黨蘇清泉今登記 成立縣政顧問團陳保基當團長

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（前排左三）今完成縣長登記參選，將三度挑戰縣長，他也宣布籌組縣政顧問團，將由農委會前主委陳保基擔任團長。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（前排左三）今完成縣長登記參選，將三度挑戰縣長，他也宣布籌組縣政顧問團，將由農委會前主委陳保基擔任團長。記者劉星君／攝影

國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉今登記，將三度挑戰屏東縣長，國民黨秘書長李乾龍到場力挺。蘇清泉火力全開，從老人健保、營養午餐、測速照相、治水談到教育，他宣布籌組「縣政顧問團」，前農委會主委陳保基擔任團長，「影子內閣都有了」。

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蘇清泉今在國民黨秘書長李乾龍力挺，李乾龍說，屏東連3周豪雨，「今終於雨過天晴，表示屏東要換人做了」。

蘇清泉說，他3年前提65歲以上長者免繳健保費，被批「敗家子、開芭樂票」，如今其他縣市陸續實施，屏東縣府也跟進。營養午餐免費，台北市長蔣萬安提出後，他主張跟進，縣府第一時間打臉他說沒錢，現在實施，營養午餐國小50元、國中55元，若由他執政，比照雙北提高到90元以上，「老人、小孩都要照顧」。

針對測速照相，蘇清泉說，屏東人均所得倒數第二，生活很辛苦，過去設逾160支測速照相，每年從人民口袋，罰款金額5億元，被縣府拿去做私房錢，他在立法院質詢部分設備拆除，如今開車方便很多。

近期豪雨造成多處水利設施受損，蘇清泉說，萬丹鄉麟洛大排「4年崩4次，現在又裂了」，近日李鴻源來說到重點，「工程誰設計、誰發包、誰施工、誰驗收，一對就出來了」要用港灣碼頭施工方法，才有辦法一勞永逸。縣政首要工作是保障民眾生命財產安全，治水不能再把極端雨量當成工程損壞的理由。

蘇清泉另提教育政見，指屏東今年國中小退休教師超過200人，新學期開學缺師資，偏鄉甚至體育科老師教數學。他批縣府改善教育職場環境，與其花大筆經費辦活動、放煙火，把經費省下，邀物理化學等高手或是用特別演講方式也可以。

蘇清泉今說，他也籌組縣政顧問團，陳保基當團長，成員約50人，涵蓋農漁牧、交通、科技、教育等領域，包括馬英九時代的內閣、智庫，並優先邀請屏東籍專業人士加入。陳保基是屏東人。

「我們的影子內閣都有了。」蘇清泉說，顧問團很快陸續亮相，團隊都是「即戰力」，若選民給國民黨機會，當選後即可投入縣政；他也喊話屏東人口從過去91萬降至77萬左右，要讓屏東真正改變，他也呼籲選務人員要謹守分際，做好中立事情。

國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（前排左三）今完成縣長登記參選，將三度挑戰縣長，他也宣布籌組縣政顧問團，將由農委會前主委陳保基擔任團長。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（前排左三）今完成縣長登記參選，將三度挑戰縣長，他也宣布籌組縣政顧問團，將由農委會前主委陳保基擔任團長。記者劉星君／攝影

國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（前排右三）今天在國民黨秘書長李乾龍（前排右四）與黨籍縣議員、縣議員參選人、屏東市長周佳琪（前排右二）等陪同下完成登記參選。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（前排右三）今天在國民黨秘書長李乾龍（前排右四）與黨籍縣議員、縣議員參選人、屏東市長周佳琪（前排右二）等陪同下完成登記參選。記者劉星君／攝影

國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（前排中）今完成縣長登記參選，將三度挑戰縣長，他也宣布籌組縣政顧問團，將由農委會前主委陳保基擔任團長。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（前排中）今完成縣長登記參選，將三度挑戰縣長，他也宣布籌組縣政顧問團，將由農委會前主委陳保基擔任團長。記者劉星君／攝影

國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（前排左）今在國民黨秘書長李乾龍（前排右）與黨籍縣議員、縣議員參選人等陪同下到屏東縣選委會完成登記。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（前排左）今在國民黨秘書長李乾龍（前排右）與黨籍縣議員、縣議員參選人等陪同下到屏東縣選委會完成登記。記者劉星君／攝影

國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（右二）今天在國民黨秘書長李乾龍（右一）與黨籍縣議員、縣議員參選人等陪同下到屏東縣選委會完成登記。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉（右二）今天在國民黨秘書長李乾龍（右一）與黨籍縣議員、縣議員參選人等陪同下到屏東縣選委會完成登記。記者劉星君／攝影

蘇清泉 屏東 陳保基 國民黨 周春米 立委 2026九合一選舉 屏東縣選舉

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