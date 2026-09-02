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高虹安登記選連任柯文哲鄭麗文同框 鄭讚：佩服她的堅定與抗壓力

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安欲爭取市長連任，今在民眾黨前主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文陪同下到新竹市選委會登記。記者王駿杰／攝影
新竹市長高虹安欲爭取市長連任，今在民眾黨前主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文陪同下到新竹市選委會登記。記者王駿杰／攝影

新竹市長高虹安欲爭取市長連任，今在民眾黨前主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文陪同下到新竹市選委會登記。鄭麗文致詞時指出，很多人說她當黨主席抗壓力、心理素質很強，但她最佩服的就是高虹安，高虹安四年前參選新竹市長時還是政治素人，短短的四年，高虹安面對的，可能是其他人一輩子都不曾面對過的各種壓力，但高虹安從來沒有一句怨言、沒有一句討拍，她非常佩服。

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鄭麗文指出，柯文哲向她秀出手上這支不知道要怎麼比價的手錶（電子手環），事實上，今天看到柯文哲與高虹安能站在選委會前，這個過程是經歷多少千辛萬苦與不為人知的壓力力、打擊與折磨，讓她非常感慨。

她說，高虹安不只是一位政治素人，還是年輕女生，面對這麼多考驗，關關難過關關過，始終沒有忘記最重要的新竹市。新竹市民的處境、市民的心聲、市民的需求，才是高虹安今天堅定站在這裡最重要的底氣。

鄭麗文說，一個政治人物可以不忘初心，非常平靜而堅定地繼續要來完成對市民的承諾，這些擔當、心性，是大家望塵莫及的，希望台灣惡劣的政治環境、扭曲的民主政治，能夠一次一次地挺過這些狂風暴雨與黑暗時刻。希望大家再一次用選民的智慧跟堅持，來陪伴這樣難得的政治人物，支持高虹安，就是支持台灣的民主，也是支持新竹市自己未來的前途跟發展。

鄭麗文指出，她剛從美國訪問回來，在國民黨場合講過很多次，因為她去矽谷，遇到當地市長，希望美國的矽谷跟台灣的矽谷可以攜手合作，再創人類全新的未來。希望新竹市民沒有顏色、不分黨派，就像今天的場子一樣，共同為新竹市拼一次，讓高虹安順利連任。

新竹市長高虹安欲爭取市長連任，今在民眾黨前主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文陪同下到新竹市選委會登記。記者王駿杰／攝影
新竹市長高虹安欲爭取市長連任，今在民眾黨前主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文陪同下到新竹市選委會登記。記者王駿杰／攝影

高虹安 鄭麗文 柯文哲 2026九合一選舉 新竹市選舉

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